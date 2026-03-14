İran Devrim Muhafızları Türkiye kararını dünyaya duyurdu: Saldırı...
İran Devrim Muhafızları Ordusu, üçüncü kez Türkiye topraklarında düşürülen füzelerle ilgili olarak dikkat çeken bir mesaj yayımladı.
İran, Türkiye'de düşürülen füzelerle ilgili 'sahte bayrak operasyonu, biz atmıyoruz' demeye devam ediyor.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin hava sahasında düşürülen balistik füzelerle ilgili X hesabında önemli bir mesaj paylaştı.
Perinçek, İran Ordusu ile Devrim Muhafızları Ordusunun ortak karargâhı olan Hatemül Enbiya’nın Vatan Partisi aracılığıyla Türk Milleti’ne “komşumuz ve kardeşimiz Türkiye’ye hiçbir saldırı yapılmamıştır ve yapılmayacaktır” mesajının verildiğini belirtti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in açıklaması şöyle: “Hatemül Enbiya (İran Ordusu ile Devrim Muhafızları Ordusunun ortak karargâhı), Vatan Partisi aracılığıyla Türk milletine bildirdi: İran Silahlı Kuvvetlerinden komşumuz ve kardeşimiz Türkiye’ye hiçbir saldırı yapılmamıştır ve yapılmayacaktır.”
