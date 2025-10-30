IHA Giriş Tarihi: 62 milyon ziyaretçi, 61 milyar dolar gelir: Türkiye turizmde gaza bastı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2024 yılında turizmde tarihi bir başarıya imza attığını belirterek, 62,3 milyon ziyaretçiyle 61,1 milyar dolarlık gelir elde edildiğini açıkladı. Bakan Ersoy, İstanbul'da düzenlenen 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada 2024 yılında Türkiye'nin 62,3 milyon ziyaretçiyi ağırladığını ve 61,1 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini açıklayarak, bu rakamların her yıl kendi rekorunu kırdığını söyledi. Bu yılın ilk verilerinin de hedeflerin yakalanacağını gösterdiğini ifade eden Ersoy, elde edilen başarının yalnızca Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasıyla açıklanamayacağını belirterek, "Bu başarıda ülkemizin son yıllarda ve özellikle pandeminin ardından tanıtım stratejileri ile güvenli ve sürdürülebilir turizm konularında sarf ettiği yoğun çabanın haklı bir getirisi olmuştur" dedi.