  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
62 milyon ziyaretçi, 61 milyar dolar gelir: Türkiye turizmde gaza bastı

IHA Giriş Tarihi:
62 milyon ziyaretçi, 61 milyar dolar gelir: Türkiye turizmde gaza bastı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2024 yılında turizmde tarihi bir başarıya imza attığını belirterek, 62,3 milyon ziyaretçiyle 61,1 milyar dolarlık gelir elde edildiğini açıkladı. Bakan Ersoy, İstanbul'da düzenlenen 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada 2024 yılında Türkiye'nin 62,3 milyon ziyaretçiyi ağırladığını ve 61,1 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini açıklayarak, bu rakamların her yıl kendi rekorunu kırdığını söyledi. Bu yılın ilk verilerinin de hedeflerin yakalanacağını gösterdiğini ifade eden Ersoy, elde edilen başarının yalnızca Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasıyla açıklanamayacağını belirterek, "Bu başarıda ülkemizin son yıllarda ve özellikle pandeminin ardından tanıtım stratejileri ile güvenli ve sürdürülebilir turizm konularında sarf ettiği yoğun çabanın haklı bir getirisi olmuştur" dedi.

#1
Foto - 62 milyon ziyaretçi, 61 milyar dolar gelir: Türkiye turizmde gaza bastı

TGA STRATEJİK BAŞARILI FAALİYETLER YÜRÜTÜYOR: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Bakanlık tarafından belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasına, turizm imkanlarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin stratejiler geliştirerek, her mecrada ve tüm dünyada başarılı tanıtım faaliyetleri yürüttüğünü aktaran Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikası ile Sürdürülebilir Turizm Belgesi'ne sahip konaklama tesisleri ve turizm işletmelerinin, gece müzeciliği ve ‘Geleceğe Miras' projesi kapsamında tüm yıla yayılan kazı ve restorasyon çalışmaları gibi uygulamaların sektöre büyük katkı sunduğunu ifade etti. Stratejik bir yaklaşım ve kurumsal sahiplenme ihtiyacına dikkati çeken Ersoy, bu noktada ‘sürdürülebilir turizm' anlayışının önem kazandığını vurguladı. Sürdürülebilir turizmin doğal kaynakların korunmasından atıkların azaltılmasına, kültürel ve sosyal çeşitliliğin muhafazasından yerel toplumun sürece dahil edilmesine kadar geniş bir hedef yelpazesi sunduğunu belirten Ersoy, turizm faaliyetlerinin yalnızca ekonomik kazanç değil, çevreye, doğaya ve insana saygılı bir kalite anlayışıyla yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

#2
Foto - 62 milyon ziyaretçi, 61 milyar dolar gelir: Türkiye turizmde gaza bastı

YABANCI TURİST AĞIRLAYAN İLK 5 ÜLKE ARASINDA: 2024 yılı verilerine göre uluslararası turizm hareketliliğinin 1,5 milyar seviyesine ulaştığını ve bu hareketliliğin 747 milyonunun Avrupa'da, 316 milyonunun ise Asya'da gerçekleştiğini ifade eden Bakan Ersoy, Türkiye'nin bu veriler ışığında Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerle birlikte dünyada en fazla yabancı ziyaretçi ağırlayan ilk 5 ülke arasında yer aldığını belirtti. Bakan Ersoy, dünya üzerinde hem çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmış hem de doğal ve beşeri şartları sayesinde mevcut tüm turizm çeşitlerinin rahatlıkla hayata geçirilebildiği ülke sayısının oldukça az olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin bu alandaki ayrıcalıklı konumunu vurguladı.

#3
Foto - 62 milyon ziyaretçi, 61 milyar dolar gelir: Türkiye turizmde gaza bastı

ALTERNATİF TURİZMDE DE GÜÇLÜ BİR AKTÖR: Deniz turizminin yanı sıra termal turizm, kış sporları, doğa turizmi, dalış ve eko turizm, kongre, fuar ve düğün turizmi, kruvaziyer ve yat turizmi, golf turizmi ve inanç turizmi gibi birçok alternatif alanda da Türkiye'nin çok geniş ve eşsiz imkanlara sahip olduğunu belirten Ersoy, bu çeşitliliğin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle entegre biçimde geliştirildiğini ifade etti.

#4
Foto - 62 milyon ziyaretçi, 61 milyar dolar gelir: Türkiye turizmde gaza bastı

TURİZM HERKES İÇİN BİR HAK: Turizmin ekonomik katkılarının yanı sıra kültürel ve sosyal yönünün de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Ersoy, "Turizmin sadece bir kesim ve zümre değil, tüm insanlar için bir hak ve gereklilik olduğu gerçeği önem kazanmaktadır. Çünkü kültürlerarası diyalog, toplumsal ve sosyal yakınlaşma, ancak tüm grup ve sınıfların turizme dahil olmasıyla mümkün olabilmektedir" diye konuştu.

#5
Foto - 62 milyon ziyaretçi, 61 milyar dolar gelir: Türkiye turizmde gaza bastı

TURİZM, KALKINMANIN İTİCİ GÜCÜ: Türkiye'nin turizmde elde ettiği bilgi, birikim ve deneyimi Avrasyalı paydaşlarla her platformda paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını kaydeden Ersoy, "Sonuç itibarıyla turizm, bilinçli bir şekilde uygulandığında ne yerel ekonomiye ve çevreye zarar verecek bir etken, ne de sosyal ve kültürel değerleri bozacak bir kirlilik haline gelecek, ekonomik kalkınmanın arkasındaki en önemli itici güçlerden biri olma işlevini artırarak devam ettirecektir" şeklinde konuştu. 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu, bu yıl ‘New Energy for New Economic Realities' temasıyla Avrasya ülkeleri arasında ekonomi, enerji, ulaşım, dijital teknoloji, tarım, finans ve turizm alanlarında iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Rezalete tepkiler çığ gibi
Gündem

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Rezalete tepkiler çığ gibi

Edirne'de bir eğlence mekânında düzenlenen maskeli baloda yaşanan çirkin görüntüler, bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Üzerinde imam cübbesi,..
CHP’lilerin hasetten iyice gözleri döndü! Ali Mahir Erdoğan'ın Anıtkabir'deki sözlerine kafayı taktı
Siyaset

CHP’lilerin hasetten iyice gözleri döndü! Ali Mahir Erdoğan'ın Anıtkabir'deki sözlerine kafayı taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin en büyük talihsizliği” dediği ana muhalefet partisi CHP, haseti iyice siyasetin önüne koy..
Gebze'de çöken binadan acı haber geldi! 2 kişi öldü 1 kişi sağ olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor
Gündem

Gebze'de çöken binadan acı haber geldi! 2 kişi öldü 1 kişi sağ olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü. Çöken binadan acı haberler peş peşe geldi. İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 18 yaşındak..
Davutoğlu ziyareti sonrası konuştu: Fatih Erbakan'dan ittifak sorusuna cevap!
Gündem

Davutoğlu ziyareti sonrası konuştu: Fatih Erbakan'dan ittifak sorusuna cevap!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. İki partinin uzun süredir ..
Bayrağı yere düşürmeyen temizlik işçisinden 1 maaş ikramiyeye duygulandıran cevap: Bayrak bana yeter!
Gündem

Bayrağı yere düşürmeyen temizlik işçisinden 1 maaş ikramiyeye duygulandıran cevap: Bayrak bana yeter!

Düzce'de, Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen sosyal deneyde Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği duyarlılıkla gönüllere dokunan..
Dışarıda "Sıvamaya başlayınca" yeniden tutuklandı. Sıvacı Adem Savcıyı kandıramadı
Gündem

Dışarıda “Sıvamaya başlayınca” yeniden tutuklandı. Sıvacı Adem Savcıyı kandıramadı

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23