613 bin liradan başlıyor! İşte ödeme planı! TOGG’dan dev kampanya

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
613 bin liradan başlıyor! İşte ödeme planı! TOGG'dan dev kampanya

Doğuştan elektrikli otomobil Togg için Ekim ayı kampanyasının bitmesine sayılı günler kaldı. Kredi kampanyasıyla çok az peşinatla otomobil sahibi olunuyor.

1
#1
Foto - 613 bin liradan başlıyor! İşte ödeme planı! TOGG’dan dev kampanya

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un T10X, T10X 4More, T10F modellerinde sıfır faizli kredi kampanyası devam ediyor. Avantajlı sıfır faizli Togg kredisi kampanyasının bu ay sonunda bitmesi bekleniyor.

#2
Foto - 613 bin liradan başlıyor! İşte ödeme planı! TOGG’dan dev kampanya

KAMPANYANIN AVANTAJLARI NELER? Sıfır faizli olmasından dolayı 12 ay vadede enflasyon nedeniyle paranın zaman değerinden ötürü değer kaybı yaşamasından dolayı faizsiz kredi kullanmak avantaj ortaya çıkarıyor.

#3
Foto - 613 bin liradan başlıyor! İşte ödeme planı! TOGG’dan dev kampanya

T10F V2 VE 4 MORE KAMPANYASINDA ORANLAR NE? Togg T10F V2 versiyonunda 700 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 58 bin 334 lira ödemeyle, 1 milyon lira kredi 48 ay vadede yüzde 2,68 faiz oranıyla aylık ödemesi 43 bin 185 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,73 faiz oranıyla aylık 74 bin 256 lira ödemeyle, T10F 4More için 700 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 58 bin 334 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,69 oranında faizle 73 bin 895 lira ödemeyle alınabiliyor. Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 750 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,80 oranında faizle aylık ödeme 68 bin 525 lira ödeme yaparak T10F V2 ve T10F 4More'u satın alabiliyor.

#4
Foto - 613 bin liradan başlıyor! İşte ödeme planı! TOGG’dan dev kampanya

T10X V2 VE 4MORE KAMPANYASINDA ORANLAR NE? Togg T10X V2 versiyonunda 700 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 58 bin 334 lira ödemeyle, 1 milyon lira kredi 48 ay vadede yüzde 2,68 faiz oranıyla aylık ödemesi 43 bin 185 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,73 faiz oranıyla aylık 74 bin 256 lira ödemeyle, T10X 4More için 700 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 58 bin 334 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,69 oranında faizle 73 bin 895 lira ödemeyle alınabiliyor. Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 750 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,80 oranında faizle aylık ödeme 68 bin 525 lira ödeme yaparak T10X V2 ve T10X 4More'u satın alabiliyor.

#5
Foto - 613 bin liradan başlıyor! İşte ödeme planı! TOGG’dan dev kampanya

TOGG FİYATLARI NE KADAR? Togg T10 X, V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 862 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 172 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 133 bin 641 liradan satılıyor. T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 878 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 188 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin lira, V2 4More 3 milyon 133 bin 641 liradan satışa sunuluyor.

#6
Foto - 613 bin liradan başlıyor! İşte ödeme planı! TOGG’dan dev kampanya

613 BİN LİRASI OLANA SIFIR TOGG 613 bin lira peşinatı olan kurumsal kullanıcılar, 663 bin lira peşinatı olan bireysel kullanıcılar Togg satın alabiliyor. Kalan kısım kredilendirilerek 48 aya varan vadeyle ödeniyor.

Yorumlar

Nureddin

Caiz değil, sıfır faiz dediğine bakmayın, 663 bin değil aslında 800 bin ödeniyor bankaya firma tarafından , alıcıya yüzde 27 si kesilip kalanı aksettiriliyor.
