613 bin liradan başlıyor! İşte ödeme planı! TOGG’dan dev kampanya

T10F V2 VE 4 MORE KAMPANYASINDA ORANLAR NE? Togg T10F V2 versiyonunda 700 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 58 bin 334 lira ödemeyle, 1 milyon lira kredi 48 ay vadede yüzde 2,68 faiz oranıyla aylık ödemesi 43 bin 185 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,73 faiz oranıyla aylık 74 bin 256 lira ödemeyle, T10F 4More için 700 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 58 bin 334 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,69 oranında faizle 73 bin 895 lira ödemeyle alınabiliyor. Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 750 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,80 oranında faizle aylık ödeme 68 bin 525 lira ödeme yaparak T10F V2 ve T10F 4More'u satın alabiliyor.