2022-02-15 17:06:20 6. yüzyıla ait zeytin işliği bulundu
Mardin'de tarihi dokusu ve kültürel yapısıyla dikkati çeken Dara Antik Kenti'nde 6. yüzyıla ait zeytin işliğine rastlandı.
Mardin'de tarihi dokusu ve kültürel yapısıyla dikkati çeken Dara Antik Kenti'nde 6. yüzyıla ait zeytin işliğine rastlandı.
Keşif, merkez Artuklu ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Oğuz Mahallesi'nde yer alan ve "Mezopotamya'nın Efes'i" olarak nitelendirilen Dara Antik Kenti'nde yapıldı.
Dara Antik Kenti'nde 30 seneyi aşkın süredir yürütülen bilimsel kazı ve araştırmalarla bugüne kadar çeşitli dönemlere ait çok sayıda mimari kalıntı ortaya çıkarılması ziyaretçileri cezbediyor.
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