6 yaşındaki çocuğa Türkiye umut oldu

Kızıyla ilk kez konuşan ve çok mutlu olduğunu belirten Rande Shawi, “Kızımın sesimi ilk kez duymasına çok sevindim. Ben ondan daha fazla heyecanlandım. Bütün doktorlara, bu ameliyata vesile olan insanlara teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Hayalimiz onun diğer insanlar gibi hayatına devam etmesi, konuşması. Geride kalmasını istemiyoruz. Kızım şu anda ilkokul birinci sınıfa gidiyor. Duymadığı için derslerde sorun yaşıyordu” derken, baba Ali Shawi ise “Herkesten Allah razı olsun. Çok memnunuz. Duyması bize mutluluk ve sevinç verdi” dedi.