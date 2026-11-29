6 Şubat depremini bilen Frank Hoogerbeets'ten ürküten Türkiye uyarısı: Uzun süren sessizliğini bozdu
6 Şubat depremini önceden tahmin eden Hollandalı araştırmacı Frank Hoogerbeets'ten İstanbul'la ilgili ürküten bir yorum geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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6 Şubat depremini önceden tahmin eden Hollandalı araştırmacı Frank Hoogerbeets'ten İstanbul'la ilgili ürküten bir yorum geldi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinin açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Manhattan Beach'in yaklaşık 5 kilometre güneybatısında olduğunu bildirdi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.
Öte yandan depremin ardından El Segundo bölgesinde Chevron'a ait rafinerinin yakınlarından dumanlar yükseldi. Chevron, sarsıntının rafinerideki otomatik güvenlik sistemlerini devreye soktuğunu ve güvenlik meşalelerinin çalıştığını açıkladı. Şirket, bunun çevre halkı açısından güvenlik riski oluşturmadığını bildirdi. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya platformundaki açıklamasında, bölgede herhangi bir ciddi hasar olmadığını ifade etti. Bass, Los Angeles İtfaiye Departmanı'nın (LAFD) depremin bölge genelindeki olası etkilerini değerlendirmek üzere deprem müdahale prosedürlerini devreye soktuğunu kaydetti.
Deprem tam meydana geldiği sırada Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda inişe geçen uçaklara hava trafik kontrolörleri tarafından pisti pas geçme talimatı verildi. Pist kontrolleri için iniş-kalkışlara kısa süreli ara verildi.
Los Angeles'taki deprem dikkatleri bir kez daha Hollandalı araştırmacı Frank Hoogerbeets'e çevirdi. SSGEOS (Solar System Geometry Survey) adlı kuruluşun yöneticisi Hollandalı araştırmacı Frank Hoogerbeets'in 24 Kasım'da yaptığı paylaşım, Los Angeles depremiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Hoogerbeets, depremden dört gün önce yaptığı açıklamada Los Angeles'ı yakın gelecekte büyük deprem ve ciddi hasar riski taşıyan şehirler arasında ilk sırada göstermişti.
Hoogerbeets, büyük deprem ve ciddi hasar riski taşıdığını öne sürdüğü üç şehri şöyle sıraladı: "Üç büyük şehir yakın gelecekte büyük bir deprem ve ciddi hasar riskiyle karşı karşıya: Los Angeles, Tokyo ve İstanbul. Bunlar arasında Los Angeles (Güney Kaliforniya), benim listemde ilk sırada yer alıyor."
Hoogerbeets, aynı gün yaptığı bir başka paylaşımda ise bu değerlendirmenin kişisel görüşü olduğunu belirtti. Los Angeles, Tokyo ve İstanbul'a ilişkin risk değerlendirmesinin belirli gezegen hizalanmalarına dayanmadığını, bilimsel araştırmalardan yararlandığını ve yüzde 50-70 arasında risk öngördüğünü ifade etti. Hollandalı araştırmacı, ilk kez Türkiye ile ilgili bir tahminde bulunmuyor. Daha önce asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremleriyle de gündeme gelmişti.
Hoogerbeets, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden üç gün önce yaptığı paylaşımla da gündeme gelmişti. Araştırmacı, 3 Şubat'taki mesajında Güney ve Orta Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan bölgesinde er ya da geç 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geleceğini belirtmişti. Hoogerbeets, 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından ise şu paylaşımı yapmıştı: "Türkiye'nin batısında meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi'nde, 12 km derinlikte gerçekleşti. Bu bölge, 1509 yılında İstanbul'un doğusunda meydana gelen 7.2 ve 1766 yılında batısında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremler gibi 7.0-7.6 aralığında depremler üretebilecek potansiyele sahiptir. Bugünkü deprem güçlüydü ve artçı sarsıntılar yaşanabilir."
2002 yılında depremlerle ilgili Ditrianum adlı internet sitesini kuran Frank Hoogerbeets, dünya çapında dikkat çeken deprem değerlendirmelerinde gezegen hizalanmaları ve gök cisimlerinin yerçekimsel etkileri üzerine kurduğu yöntemi kullanıyor.
Hoogerbeets, Solar System Geometry Survey (SSGEOS) adlı platform aracılığıyla gezegenlerin ve Ay'ın konumlarını inceleyerek olası sismik hareketlilikleri değerlendirmeye çalışıyor. Ancak 24 Kasım'da Los Angeles, Tokyo ve İstanbul için yaptığı son değerlendirmesinin belirli gezegen hizalanmalarına dayanmadığını, bilimsel araştırmalardan yararlandığını açıkladı. Öte yandan deprem tahminleri konusunda bilim dünyasının yaklaşımı farklı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), bir depremin tarihinin, saatinin, yerinin ve büyüklüğünün önceden kesin olarak belirlenmesini sağlayan güvenilir bir bilimsel yöntemin henüz bulunmadığını belirtiyor.
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