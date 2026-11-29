Hoogerbeets, aynı gün yaptığı bir başka paylaşımda ise bu değerlendirmenin kişisel görüşü olduğunu belirtti. Los Angeles, Tokyo ve İstanbul'a ilişkin risk değerlendirmesinin belirli gezegen hizalanmalarına dayanmadığını, bilimsel araştırmalardan yararlandığını ve yüzde 50-70 arasında risk öngördüğünü ifade etti. Hollandalı araştırmacı, ilk kez Türkiye ile ilgili bir tahminde bulunmuyor. Daha önce asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremleriyle de gündeme gelmişti.