Ünlü banka sessiz sedasız Türkiye'den çekildi: ABD'den ceza yiyince olanlar oldu
ABD'de kısa süre önce 225 milyon dolarlık para cezasıyla gündeme gelen dünyaca ünlü banka, aldığı ani kararla Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'de kısa süre önce 225 milyon dolarlık para cezasıyla gündeme gelen dünyaca ünlü banka, aldığı ani kararla Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırdı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Pakistan'ın en büyük bankası Habib Bank Limited (HBL), Türkiye'deki faaliyetlerini sessiz sedasız sonlandırdı. Bankanın açıklamasına göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 25 Eylül 2025 tarihli ve 11274 sayılı kararıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 20. maddesi ve Bankaların İradi Tasfiyeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında HBL Türkiye'nin faaliyetlerine son verilmesine ve iradi tasfiye sürecinin başlatılmasına izin verdi.
Tasfiye kararı, 11 Aralık 2025 tarihli ve 11477 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edildi. Karar o tarihte kamuoyuna yansımadı. Konu, Pakistan basınının 28 Kasım'da bankanın 2025 faaliyet raporu ile 2026 ara dönem mali tablolarına dayanan haberleriyle gün yüzüne çıktı. HBL'nin faaliyet raporunda, Türkiye'deki faaliyetlerin gönüllü tasfiyesi için düzenleyici onay alındığı, bankanın Türkiye'deki lisansının sona erdiği ve şube kapanışına ilişkin işlemlerin sürdüğü belirtiliyor.
HBL, Türkiye'ye 1983 yılında Türkiye ile Pakistan arasındaki ticarete aracılık etmek amacıyla gelmiş, İstanbul'da tek şubeyle hizmet vermişti. Bankanın Türkiye merkezi son olarak Levent'teki İş Kuleleri'ndeydi. HBL Türkiye'nin internet sitesinde şube adının yanında artık "In Liquidation" (tasfiye hâlinde) ibaresi yer alıyor.
Bankanın yurt dışındaki küçülmesinde 2017'deki ABD cezası dönüm noktası oldu. New York Finansal Hizmetler Dairesi (NYDFS), kara para aklamayla mücadele kurallarındaki eksiklikler gerekçesiyle HBL'ye önce 629,6 milyon dolarlık ceza önermiş, banka 225 milyon dolar ödemeyi kabul ederek New York şubesini kapatmıştı.
HBL bu süreçte ABD'nin yanı sıra Fransa (Paris) ve Seyşeller'deki şubelerini kapattı, Umman'daki faaliyetlerine son verdi, Mauritius'taki faaliyetlerini 2024'te Banque Patronus'a devretti. Belçika'daki faaliyetler 31 Aralık 2025 itibarıyla sona erdi. Afganistan'da 2019'da başlayan ve Lübnan'da süren tasfiye işlemleri de devam ediyor. Türkiye ile birlikte bankanın çekildiği ülke sayısı dokuza ulaştı.
Avrupa ve Orta Doğu'da küçülen HBL'nin yeni odağı Çin. Banka 2017'de Urumçi'de, 2021'de Pekin'de şube açtı; Pekin'de şubesi bulunan tek Pakistan bankası. HBL, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) ve Kuşak ve Yol projeleriyle bağlantılı Çinli kamu şirketleri ve finans kuruluşlarıyla çalışıyor; kendi açıklamasına göre CPEC kapsamındaki finansmanın en büyük uygulayıcısı. Pakistan'da Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 1800 şubesi bulunan HBL, yurt dışında İngiltere'de iştirakleri aracılığıyla varlığını sürdürüyor.
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