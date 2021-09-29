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Otomotiv
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6 bin euroya sıfır araç! Türkiye'ye de geldi

2021-09-29 16:06:53
6 bin euroya sıfır araç! Türkiye'ye de geldi

Ulaşıma alternatif çözümler üretmeyi amaçlayan otomotiv firmalarına bir yenisi eklendi.

#1
Foto - Citroen'den şehir içi ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'ye getirdi.

Citroen'den şehir içi ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'ye getirdi.

#2
Foto - MOTOSİKLETLERE ALTERNATİF - Fransızca

MOTOSİKLETLERE ALTERNATİF - Fransızca "Arkadaş" anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.

#3
Foto - EHLİYET ŞARTI ARANIP ARANMAYACAĞI BELLİ DEĞİL- Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise bilinmiyor.

EHLİYET ŞARTI ARANIP ARANMAYACAĞI BELLİ DEĞİL- Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise bilinmiyor.

#4
Foto - 6 BİN EURO SEVİYESİNDE - Yüzde yüz elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat. İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor.

6 BİN EURO SEVİYESİNDE - Yüzde yüz elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat. İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor.

#5
Foto - 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre. Ami, ev tipi prizlerde yalnızca 3 saatte şarj olabiliyor. Ami'nin Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro seviyesinde.

5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre. Ami, ev tipi prizlerde yalnızca 3 saatte şarj olabiliyor. Ami'nin Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro seviyesinde.

#6
Foto - PLAKA TESCİLLERİ DE YAPILDI - Türkiye'ye gelen ilk parti Ami'lerin görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Araçların plaka tescillerinin yapıldığı görülürken bu araçların ilk etapta özel bir projede kullanılacağı iddia edildi. Sınırlı sayıdaki elektrikli Ami'ler büyük ihtimalle araç paylaşım modelinde hizmet verecek.

PLAKA TESCİLLERİ DE YAPILDI - Türkiye'ye gelen ilk parti Ami'lerin görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Araçların plaka tescillerinin yapıldığı görülürken bu araçların ilk etapta özel bir projede kullanılacağı iddia edildi. Sınırlı sayıdaki elektrikli Ami'ler büyük ihtimalle araç paylaşım modelinde hizmet verecek.

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