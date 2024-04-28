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Spor
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59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu şöleni yağmura takıldı! Büyük final...

2024-04-28 13:09:55
59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu şöleni yağmura takıldı! Büyük final...

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 8. etabı olan İstanbul-İstanbul etabı, olumsuz hava koşulları sebebiyle nötralize edildi. 7. etap sonunda genel klasman lideri olan Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek, turu kazanan bisikletçi oldu. Beşiktaş Meydanı'ndan başlaması planlanan yarış öncesinde yağmur yağışının ardından yolların kayganlaşması sebebiyle organizasyon komitesi, sporcu temsilcisi, takım temsilcisi ve hakem komitesi, etabın nötralize edilmesine karar verdi.

#1
Foto - 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu şöleni yağmura takıldı! Büyük final...

Nötralize olarak başlayan yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi. Bisikletçiler liderlerin ardında planlanan güzergahta Caddebostan sahilinde 5 tur yerine 1 tur atarak Sultanahmet Meydanı'nda parkuru tamamlayacak. Son turun nötralize edilmesiyle, 7. etap sonunda genel klasman lideri durumundaki Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek, 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu kazandı.

#2
Foto - 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu şöleni yağmura takıldı! Büyük final...

Hollandalı sporcu Frank van den Broek, 25 saat 53 dakika 9 saniyelik derecesiyle "turkuaz mayo"nun sahibi oldu. Terengganu ekibinden Eritreli bisikletçi Merhawi Kudus genel klasmanı ikinci sırada tamamlarken, Polti Kometa takımından Büyük Britanyalı sporcu Paul Double da turun üçüncüsü oldu. Yarışın nötralize olması sebebiyle, bu etabın para ödülünün bir hayır kurumuna bağışlanacağı açıklandı.

#3
Foto - 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu şöleni yağmura takıldı! Büyük final...

Dsm-Firmenich PostNL takımından Frank van den Broek, genel klasmanı lider tamamlayarak "turkuaz mayo"nun sahibi olurken, bu yarışçının takım arkadaşı Danimarkalı Tobias Andresen, sprint klasmanını lider olarak tamamladı. Andresen, bu sonuçla sprint klasmanını kazanan isme verilen "yeşil mayo"nun da sahibi oldu.

#4
Foto - 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu şöleni yağmura takıldı! Büyük final...

Bike Aid takımından Alman bisikletçi Vinzent Dorn; tırmanış klasmanını lider bitirdiği için "kırmızı mayo"nun, Türkiye güzellikleri klasmanını da birinci sırada tamamladığı için "beyaz mayo"nun sahibi oldu. Q36.5 Pro Cycling Team, takımlar genel klasmanını ilk sırada tamamladı.

#5
Foto - 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu şöleni yağmura takıldı! Büyük final...

2022 yılında gerçekleştirilen 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul-İstanbul etabı da nötralize edilmişti.

#6
Foto - 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu şöleni yağmura takıldı! Büyük final...

Taksim Meydanı'ndan başlayan yarışta, olumsuz hava koşulları sebebiyle 25. kilometrede kaza yaşanmasının ardından takım koordinatörleri ve sporcuların isteğiyle bu karar alınmıştı.

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