53 ilde satışa çıkıyor Avantajlı koşullarla yeni arsa kampanyası

İstanbul, Ankara, Adana, Muğla ve Mersin'de arsalara talep yüksek İstanbul'da 71 muhtelif arsa 12 Eylül'de, Ankara'da 138 muhtelif arsa 10 Eylül'de, Adana'da 34 muhtelif arsa 11 Eylül'de, Muğla'da 41 muhtelif arsa 11 Eylül'de, Mersin'de 76 muhtelif arsa 12 Eylül'de açık artırma ile satılacak. Sanayi yatırımına, konut yapımına veya çiftçilik için kullanabilecek arsalar farklı metre karelerde ve uygun fiyatlarla müzayede ile satışa sunuluyor. Online katılım sağlanabilecek Açık artırmalar 10-11-12 Eylül günleri saat 10.30'da, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya / Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı / İstanbul'da yapılacak. Artırmaya internetten üzerinden de emlakmuzayede.com.tr teklif verilebilecek.