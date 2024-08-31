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Ekonomi
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53 ilde satışa çıkıyor Avantajlı koşullarla yeni arsa kampanyası

2024-08-31 11:24:26
53 ilde satışa çıkıyor Avantajlı koşullarla yeni arsa kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 53 ilde, 747 muhtelif arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor.

#1
Foto - 53 ilde satışa çıkıyor Avantajlı koşullarla yeni arsa kampanyası

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 53 ilde, 747 muhtelif arsayı, yatırım yapmak isteyenler için avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor. 53 ilin merkezi noktalarındaki 747 arsa, yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkacak. Bakanlık, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı ile yatırım yapmak isteyenler için fırsat sunuyor. 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak müzayedelere online katılım da sağlanabilecek.

#2
Foto - 53 ilde satışa çıkıyor Avantajlı koşullarla yeni arsa kampanyası

İstanbul, Ankara, Adana, Muğla ve Mersin'de arsalara talep yüksek İstanbul'da 71 muhtelif arsa 12 Eylül'de, Ankara'da 138 muhtelif arsa 10 Eylül'de, Adana'da 34 muhtelif arsa 11 Eylül'de, Muğla'da 41 muhtelif arsa 11 Eylül'de, Mersin'de 76 muhtelif arsa 12 Eylül'de açık artırma ile satılacak. Sanayi yatırımına, konut yapımına veya çiftçilik için kullanabilecek arsalar farklı metre karelerde ve uygun fiyatlarla müzayede ile satışa sunuluyor. Online katılım sağlanabilecek Açık artırmalar 10-11-12 Eylül günleri saat 10.30'da, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya / Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı / İstanbul'da yapılacak. Artırmaya internetten üzerinden de emlakmuzayede.com.tr teklif verilebilecek.

#3
Foto - 53 ilde satışa çıkıyor Avantajlı koşullarla yeni arsa kampanyası

“Etrafımdaki yakın dostlarıma tavsiye edeceğim” Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın 53 ilde 747 arsayı satışa çıkardığı belirten Fatih Kara, “Bu fırsattan bende faydalanmak istiyorum. Çok avantajlı olduğunu duydum. Yüzde 25 peşinat ve geri kalanını 24 taksite bölmeleri çok cazip. Ayrıca peşin ödemelerde yüzde 20 indirim sağlıyorlar. Adana ve Mersin'de bulunan arsalarla ilgileniyorum. Yapılacak olan müzayedelere de katılım sağlayacağım. Etrafımdaki yakın dostlarıma tavsiye edeceğim” dedi.

#4
Foto - 53 ilde satışa çıkıyor Avantajlı koşullarla yeni arsa kampanyası

“Bu dönemde böyle fırsatlar kolay gelmiyor” Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın yapmış olduğu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan İrem Güney, “Bu dönemde böyle fırsatlar kolay gelmiyor. Özellikle bu enflasyonist ortamda bende bu fırsattan faydalanmak istiyorum” şeklinde konuştu. “Fırsattan herkesin faydalanmasını istiyorum” Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın Ankara'da iyi bir fırsat sunduğunu belirten Ömer Kanar, “Ben bu fırsatta Ankara'nın gelişen ilçeleriyle ilgileniyorum. Bala, Çubuk ve Mamak'ta bulunan konut alanlarıyla ilgileniyorum. Ticari olarak düşünüyorum” diye konuştu.

#5
Foto - 53 ilde satışa çıkıyor Avantajlı koşullarla yeni arsa kampanyası

“Eşimle tek hayalim Muğla'da yaşamaktı” İstanbul'da yaşadığını belirten Pınar Aksun Alkıran, “Eşimle tek hayalim Muğla'da yaşamaktı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın bu bölgede arsa satışına çıkardığını duydum. Bizde bu fırsattan faydalanmak istiyoruz. Rakamlar çok uygun” ifadelerini kullandı.

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