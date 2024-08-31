53 ilde satışa çıkıyor Avantajlı koşullarla yeni arsa kampanyası

“Bu dönemde böyle fırsatlar kolay gelmiyor” Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın yapmış olduğu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan İrem Güney, “Bu dönemde böyle fırsatlar kolay gelmiyor. Özellikle bu enflasyonist ortamda bende bu fırsattan faydalanmak istiyorum” şeklinde konuştu. “Fırsattan herkesin faydalanmasını istiyorum” Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın Ankara'da iyi bir fırsat sunduğunu belirten Ömer Kanar, “Ben bu fırsatta Ankara'nın gelişen ilçeleriyle ilgileniyorum. Bala, Çubuk ve Mamak'ta bulunan konut alanlarıyla ilgileniyorum. Ticari olarak düşünüyorum” diye konuştu.