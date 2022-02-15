  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
52 düzensiz göçmen kurtarıldı

2022-02-15 21:43:37
52 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

#1
Foto - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Şubat saat 14.00 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki toplam 14 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Şubat saat 14.00 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki toplam 14 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

#2
Foto - Ekipler, aynı gün saat 15.30 sıralarında ise Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 22 düzensiz göçmen de görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, aynı gün saat 15.30 sıralarında ise Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 22 düzensiz göçmen de görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

#3
Foto - Sahil Güvenlik ekipleri, 14 Şubat saat 20.45 sıralarında, Foça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ekipler, 15 Şubat saat 01.45 sıralarında da, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye gitti. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, 14 Şubat saat 20.45 sıralarında, Foça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ekipler, 15 Şubat saat 01.45 sıralarında da, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye gitti. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Dolar için açık açık tarih verdi: Doların devri bitiyor! Elinde olanlar...
Ekonomi

Dolar için açık açık tarih verdi: Doların devri bitiyor! Elinde olanlar...

Araştırmacı yazar Murat Akan, küresel rezerv para birimi olan doların artık kullanılmayacağını ve yerine kripto paraların geçeceğini söyledi..
BAE’den Türkiye kararı! Az önce duyuruldu
Dünya

BAE’den Türkiye kararı! Az önce duyuruldu

Türkiye ile BAE arasındaki önemli anlaşmaların ardından hava yolu şirketi Fly Dubai, 2 Mart Çarşamba itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na ..
Kovid-19 tedavisi görüyordu! Hayatını kaybetti
Siyaset

Kovid-19 tedavisi görüyordu! Hayatını kaybetti

Ankara Şehir Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören 83 yaşındaki eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı hayatını kaybett..
Yazarken hiç mi utanmadın? Sonradan CHP’li Abdullatif Şener’den çirkin ima
Gündem

Yazarken hiç mi utanmadın? Sonradan CHP’li Abdullatif Şener’den çirkin ima

Kamuoyunda “CHP sığıntısı” olarak bilinen CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çirkin bir ..
İsrail’in ipine sarılan Davutoğlu rezil oldu
Siyaset

İsrail’in ipine sarılan Davutoğlu rezil oldu

Siyasi çapsız Ahmet Davutoğlu yine rezil rüsva oldu. İsrailli yetkililerin açıklamasını çarpıtarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı küçük düşürmeye k..
Fenerbahçe'de büyük tehlike: Berke bedelsiz gidebilir!
Spor

Fenerbahçe'de büyük tehlike: Berke bedelsiz gidebilir!

Geçtiğimiz yıl yüksek ücretle Genk'e satılmayan ve Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Berke Özer, sezon sonunda bonservissiz şekilde Avrupa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay