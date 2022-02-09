500 lira ile kışı geçirebilecek bir buluş yaptı! Elektrik faturaları sonrası...

Sobanın aynı zamanda enerji tasarrufu da sağladığını belirten Çiçeklidağ, yakıt giderlerinin çok düşük olduğunu dile getirerek, klima, elektrik sobası, doğal gaz veya diğer katı yakıtlı sobalara göre birçok avantajı bulunduğunu söyledi. Çiçeklidağ, "Daha az emisyonludur, baca gazı çok düşüktür, doğayı kirletmez, komşulara zarar vermez, 'çamaşır kirlendi, kül geldi' gibi sorunlar olmaz, yakıt organik olduğu için zehirlenmeye neden olmaz. Biz geçen yıl 275 kilogram pelet yakıtıyla bir kışı bitirdik. Bir tonu 900 liraydı, 300 lirayla biz bir kışı bitirdik Mersin'de. Bu sene 10 torba yakarız dedik, henüz daha üçüncü torbayı açtık, üç torbamız daha var, kış bitecek bir ay sonra. 10 torba 250 kilogram, tonunu 2 bin liradan hesaplarsak 500 lira. Bu Mersin için geçerli tabi ama Doğu, Güneydoğu gibi bölgelerde saatte maksimum tüketeceği 1,2-1,5 kilogram civarında yakıt. Enerji tasarrufu için birebir. Eğer katı yakıtlı soba kullanıyorlarsa pelet sobası alternatif değil, en büyük çözüm" şeklinde konuştu. Bu hafta üniversitede sobanın testlerini yaptırdıktan sonra patent başvurusunda bulunacaklarını da kaydeden Çiçeklidağ, devlet desteklerinden de yararlanmayı planladıklarını, önümüzdeki süreçte de piyasaya gireceklerini sözlerine ekledi.