5 yıldızlı otel konforunda ücretsiz tatil avantajı

"Duş jeline kadar düşünülmüş" Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nden mezun olan 23 yaşındaki Hümanur Delibaş, “Projeye iki yıldır aktif şekilde katılıyorum. Gençler için her anlamda faydalı bir proje. Odamızda duş jeline kadar düşünülmüş. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür ediyorum. Antalya’da 2 gün kalacağız, ardından İzmir ve Muğla’ya geçmeyi planlıyoruz. Otel fiyatlarının düşünüldüğü bu ortamda çok güzel bir proje. Gelecek seneye de bakacağız” diye konuştu. "Otel odası gibi" Seyehatsever projesine ikinci kez katıldığını anlatan yüksek lisans öğrencisi Gizem Çetin, "Bizi çok güzel karşıladılar. Odamız otel odası gibi çok güzel. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık ve memnun kaldık. Emeği geçen yetkililere teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Muğla ve İzmir’e geçeceğiz. Malum otel fiyatları çok yüksek, bu projeyle her şehrimizi gezmeye başladık” diye konuştu.