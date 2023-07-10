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Yaşam
5
5 yıldızlı otel konforunda ücretsiz tatil avantajı

2023-07-10 23:50:22
5 yıldızlı otel konforunda ücretsiz tatil avantajı

‘Seyahatsever’ projesi çerçevesinde gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara gelmeye başladı.

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Foto - 5 yıldızlı otel konforunda ücretsiz tatil avantajı

Yaz dönemini tatil ile değerlendirmek isteyen gençler ‘Seyahatsever’ projesi çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara gelmeye başladı. Turizm kenti Antalya’nın 5 yıldızlı otel konforunu aratmayan yurtlarına ilk günde bine yakın genç kayıt yaptırdı.

#2
Foto - 5 yıldızlı otel konforunda ücretsiz tatil avantajı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ülke genelinde “Seyahatsever” projesi ile birlikte 18-30 yaş arasındaki gençlerin konaklaması için GSB yurtlarının kapılarını açtı. 10 Temmuz’da ve 27 Ağustos’a kadar sürecek projeyle birlikte, gençlerin farklı illerde ücretsiz konaklama ve kültürel yerleri ücretsiz gezme imkanı sağlanıyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen gençlerin ilk rotası ise her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm kenti Antalya oldu. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki Konyaaltı Bezm-i Alem Valide Sultan Öğrenci Yurdu’na gelen gençler, 5 yıldızlı otelleri aratmayan yurtlarda ücretsiz olarak konaklıyor, yine ücretsiz çamaşır yıkama gibi imkanlarından da faydalanıyor. Yakın mesafedeki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gitme imkanına da sahip olan gençler, proje sayesinde verimli bir tatil geçiriyor. İlk günde bine yakın gencin kayıt yaptırdığı belirtildi. Öte yandan gençler için hazırlan bir odada; meyve tabağı, duş jeli, mini buzdolabı, 4 yatak, havluya kadar düşünüldüğü görüldü.

#3
Foto - 5 yıldızlı otel konforunda ücretsiz tatil avantajı

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak’ın talimatlarıyla hayata geçirilen Seyahetsever projesiyle gençlerin, yaşadıkları ülkenin kültürel varlıklarını, coğrafi ve doğal güzelliklerini öğrenmeleri için ülke içinde bir projenin bu yılda devam ettiğini söyledi. Yurtların otel konforunda gençlerin hizmetinde olacağını dile getiren Gürhan, “Yaz aylarındaki öğrencilerin tatilde olduğu dönemde de projemiz ile 10 Temmuz’dan 27 Ağustos’a kadar gençlerimiz gezmek ve görmek istedikleri yerleri görebilecekler. Bu projede ülkemizin 81 ilindeki yurtlarımız onların hizmetindedir. Gençlerimizi bekliyoruz, burada hedef yok gençlerimiz ülkemizin her yerini gezsinler. Geçen yıl 11 bin dolayında Antalya’da misafirimiz olmuştu. Bu yıl sayı artarak devam edecektir” dedi. Gençlerin artık sadece deniz kum güneşi tercih etmediğini ifade eden Gürhan, “Gençlerimiz kültür değerlerini, arkadaşlarının yaşadıkları kenti merak ediyorlar. Proje sonunda hangi il daha tercih edilecek ortaya çıkacaktır. Gençlerimiz doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkemizin güzelliklerini görmek istiyorlar, bu da onların istekleri doğrultusunda bir tatil armağanıdır” ifadelerine yer verdi.

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Foto - 5 yıldızlı otel konforunda ücretsiz tatil avantajı

"Duş jeline kadar düşünülmüş" Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nden mezun olan 23 yaşındaki Hümanur Delibaş, “Projeye iki yıldır aktif şekilde katılıyorum. Gençler için her anlamda faydalı bir proje. Odamızda duş jeline kadar düşünülmüş. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür ediyorum. Antalya’da 2 gün kalacağız, ardından İzmir ve Muğla’ya geçmeyi planlıyoruz. Otel fiyatlarının düşünüldüğü bu ortamda çok güzel bir proje. Gelecek seneye de bakacağız” diye konuştu. "Otel odası gibi" Seyehatsever projesine ikinci kez katıldığını anlatan yüksek lisans öğrencisi Gizem Çetin, "Bizi çok güzel karşıladılar. Odamız otel odası gibi çok güzel. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık ve memnun kaldık. Emeği geçen yetkililere teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Muğla ve İzmir’e geçeceğiz. Malum otel fiyatları çok yüksek, bu projeyle her şehrimizi gezmeye başladık” diye konuştu.

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