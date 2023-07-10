5 yıldızlı otel konforunda ücretsiz tatil avantajı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ülke genelinde “Seyahatsever” projesi ile birlikte 18-30 yaş arasındaki gençlerin konaklaması için GSB yurtlarının kapılarını açtı. 10 Temmuz’da ve 27 Ağustos’a kadar sürecek projeyle birlikte, gençlerin farklı illerde ücretsiz konaklama ve kültürel yerleri ücretsiz gezme imkanı sağlanıyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen gençlerin ilk rotası ise her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm kenti Antalya oldu. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki Konyaaltı Bezm-i Alem Valide Sultan Öğrenci Yurdu’na gelen gençler, 5 yıldızlı otelleri aratmayan yurtlarda ücretsiz olarak konaklıyor, yine ücretsiz çamaşır yıkama gibi imkanlarından da faydalanıyor. Yakın mesafedeki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gitme imkanına da sahip olan gençler, proje sayesinde verimli bir tatil geçiriyor. İlk günde bine yakın gencin kayıt yaptırdığı belirtildi. Öte yandan gençler için hazırlan bir odada; meyve tabağı, duş jeli, mini buzdolabı, 4 yatak, havluya kadar düşünüldüğü görüldü.