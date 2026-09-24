İspanya’da kanlı pusu! “Çingene Ümit” restoranda yüzünden vuruldu

20 yaşındaki bir genç Barcenillas bölgesinde vurularak hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı üç İsveç vatandaşı gözaltına alındı. İspanyol basınındaki bilgilere göre genç, saldırganlar tarafından tehdit olarak algılanmış olabilir. Ancak bu üç kişinin Ümit Yalçın’ı öldürmek için gönderilmiş bir “ilk infaz timi” olduğuna ilişkin iddia şu aşamada güvenilir İspanyol kaynaklarınca veya polis tarafından doğrulanmış değil.