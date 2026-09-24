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İspanya’da kanlı pusu! "Çingene Ümit" restoranda yüzünden vuruldu

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İspanya’da kanlı pusu! “Çingene Ümit” restoranda yüzünden vuruldu

İspanya’nın Malaga kentinde Türkiye’deki organize suç soruşturmalarında adı geçen ve “Çingene Ümit” lakabıyla bilinen Ümit Yalçın, kalabalık bir restoranın terasında silahlı saldırıya uğradı. Yüzüne isabet eden kurşunlarla yaralanan Yalçın hastaneye kaldırılırken saldırganlar kaçtı. İspanyol polisi saldırının organize suç grupları arasındaki hesaplaşmayla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Ancak saldırının arkasındaki kişi veya örgüt henüz resmen belirlenmiş değil.

#1
Foto - İspanya’da kanlı pusu! "Çingene Ümit" restoranda yüzünden vuruldu

İspanya’nın turizm merkezlerinden Malaga, bir kez daha silahlı saldırıyla sarsıldı. Olay, 22 Eylül Salı gecesi saat 22.30 sıralarında Malaga Limanı’nın en hareketli noktalarından Muelle Uno bölgesinde meydana geldi. İspanyol basını, saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşının Ümit Yalçın olduğunu bildirdi.

#2
Foto - İspanya’da kanlı pusu! "Çingene Ümit" restoranda yüzünden vuruldu

Restoranda yemek yerken saldırdılar Yalçın, La Plaza adlı restoranın açık terasında bir erkek arkadaşı ve iki kadınla yemek yerken saldırganların hedefi oldu. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre saldırganlar terasa ulaştıktan sonra doğrudan Yalçın’ın bulunduğu masaya yöneldi. Açılan ateşte Yalçın yüzünden vuruldu. Saldırının ardından Yalçın olay yerindeki ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. EFE, sağlık kaynaklarına dayanarak durumunun stabil olduğunu bildirirken bazı ilk haberlerde yaralarının ağır olduğu aktarılmıştı.

#3
Foto - İspanya’da kanlı pusu! "Çingene Ümit" restoranda yüzünden vuruldu

Saldırganlar kayıplara karıştı Silahlı saldırının ardından şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı. İspanya Ulusal Polisi ile yerel polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Muelle Uno yönetimi, bölgede bulunan 100’den fazla güvenlik kamerasının görüntülerini polise teslim etti. Polis, saldırganların kimliklerinin belirlenmesi ve saldırının nedeninin ortaya çıkarılması için soruşturmasını sürdürüyor.

#4
Foto - İspanya’da kanlı pusu! "Çingene Ümit" restoranda yüzünden vuruldu

İspanyol basını organize suç hesaplaşmasına dikkat çekti Saldırının arkasındaki yapı konusunda henüz İspanyol makamlarından kesin bir açıklama gelmedi. Ancak Malaga merkezli SUR gazetesi, soruşturmacıların saldırının Türkiye bağlantılı organize suç grupları arasındaki hesaplaşmanın bir uzantısı olabileceği ihtimalini dışlamadığını yazdı.

#5
Foto - İspanya’da kanlı pusu! "Çingene Ümit" restoranda yüzünden vuruldu

Bu nedenle olayın geçmişte Avrupa’ya taşınan Türk organize suç grupları arasındaki çatışmalarla bağlantısı da araştırılıyor.

#6
Foto - İspanya’da kanlı pusu! "Çingene Ümit" restoranda yüzünden vuruldu

Beş gün önce bir genç öldürüldü Malaga’daki saldırıyı daha dikkat çekici hale getiren gelişme ise kentte yalnızca beş gün önce başka bir silahlı saldırının yaşanması oldu.

#7
Foto - İspanya’da kanlı pusu! "Çingene Ümit" restoranda yüzünden vuruldu

20 yaşındaki bir genç Barcenillas bölgesinde vurularak hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı üç İsveç vatandaşı gözaltına alındı. İspanyol basınındaki bilgilere göre genç, saldırganlar tarafından tehdit olarak algılanmış olabilir. Ancak bu üç kişinin Ümit Yalçın’ı öldürmek için gönderilmiş bir “ilk infaz timi” olduğuna ilişkin iddia şu aşamada güvenilir İspanyol kaynaklarınca veya polis tarafından doğrulanmış değil.

#8
Foto - İspanya’da kanlı pusu! "Çingene Ümit" restoranda yüzünden vuruldu

Malaga daha önce de Daltonlar cinayetiyle gündeme gelmişti Malaga, Ağustos 2025’te Türkiye bağlantılı başka bir organize suç cinayetine sahne olmuştu. Daltonlar olarak bilinen suç yapılanmasının yöneticilerinden olduğu belirtilen Caner Koçer, Malaga’da düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmüştü. Saldırının ardından şüpheliler yakalanmıştı

#9
Foto - İspanya’da kanlı pusu! "Çingene Ümit" restoranda yüzünden vuruldu

Koçer cinayeti ile Yalçın’a yönelik son saldırı arasında doğrudan bağlantı bulunduğu ise şu ana kadar İspanyol polisi tarafından açıklanmadı.

#10
Foto - İspanya’da kanlı pusu! "Çingene Ümit" restoranda yüzünden vuruldu

600 kilo kokain iddiası mercek altında Yalçın’ın geçmişine ilişkin Türkiye’de yayımlanan haberlerde, Avrupa’ya ulaştırılmak istenen 600 kilogram kokainin kaybolması, Yalçın’ın kaçırılması ve farklı suç grupları arasındaki hesaplaşmalarla ilgili çeşitli iddialar bulunuyor. Ancak bu ayrıntıların önemli bölümünün güncel Malaga soruşturmasıyla bağlantısı henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil. Dolayısıyla saldırının Daltonlar tarafından gerçekleştirildiği veya 600 kilogram kokain meselesinin intikamı olduğu yönünde kesin bir ifade kullanmak için soruşturmanın ilerlemesini beklemek gerekiyor.

#11
Foto - İspanya’da kanlı pusu! "Çingene Ümit" restoranda yüzünden vuruldu

Avrupa’daki hesaplaşma mı? Polis bağlantıları araştırıyor Şimdilik kesin olan; Ümit Yalçın’ın Malaga’nın en işlek noktalarından birinde yakın mesafeden silahlı saldırıya uğradığı, yüzünden yaralandığı ve saldırganların olay yerinden kaçtığı.

#12
Foto - İspanya’da kanlı pusu! "Çingene Ümit" restoranda yüzünden vuruldu

İspanyol polisinin organize suç ihtimalini de değerlendirdiği soruşturmada güvenlik kameraları ve saldırganların kaçış güzergâhları inceleniyor. Soruşturmanın ilerlemesiyle saldırının Türkiye bağlantılı suç örgütleri arasındaki Avrupa’ya taşınan hesaplaşmaların yeni bir halkası olup olmadığı ortaya çıkacak.

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