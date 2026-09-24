İspanya’da kanlı pusu! “Çingene Ümit” restoranda yüzünden vuruldu
İspanya’nın Malaga kentinde Türkiye’deki organize suç soruşturmalarında adı geçen ve “Çingene Ümit” lakabıyla bilinen Ümit Yalçın, kalabalık bir restoranın terasında silahlı saldırıya uğradı. Yüzüne isabet eden kurşunlarla yaralanan Yalçın hastaneye kaldırılırken saldırganlar kaçtı. İspanyol polisi saldırının organize suç grupları arasındaki hesaplaşmayla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Ancak saldırının arkasındaki kişi veya örgüt henüz resmen belirlenmiş değil.