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Yaşam
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5 milyon yıldır sıcaklığı değişmiyor!

2023-11-12 16:00:03
5 milyon yıldır sıcaklığı değişmiyor!

Antalya'da bulunan Yalan Dünya Mağarası'nda sıcaklık yaz-kış hiç değişmiyor.

#1
Foto - 5 milyon yıldır sıcaklığı değişmiyor!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan ve oluşumu 5 milyon yıl önceye dayanan Yalan Dünya Mağarası, tarihi değeri ve güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

#2
Foto - 5 milyon yıldır sıcaklığı değişmiyor!

Gazipaşa şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Beyrebucak Mahallesi’nde bulunan mağara içerisindeki sarkıt ve dikitler yanında mağara içindeki görsellik, renkli ışıklandırma sistemi ve buna eşlik eden güzelliği ile ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

#3
Foto - 5 milyon yıldır sıcaklığı değişmiyor!

Yaz kış sıcaklık derecesinin değişmediği ve 28 derece ısıya sahip mağara, 4 kilometre uzunluğunda.

#4
Foto - 5 milyon yıldır sıcaklığı değişmiyor!

Gazipaşa Kaymakamlığı ve Antalya Valiliği tarafından girişinin ilk 450 metresi düzenlenip ışıklandırılan mağarayı bu yılın son 10 ayında 50 bin 147 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

#5
Foto - 5 milyon yıldır sıcaklığı değişmiyor!

#6
Foto - 5 milyon yıldır sıcaklığı değişmiyor!

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