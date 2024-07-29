5 bin 600 yıllık medeniyet! Troya Savaşı’nın izleri aranıyor

Agora alanı olarak tanımladığımız alanda kazı çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, “Son Tunç Çağı Homeros Troya’sının Güney Kapısı’nın ön tarafı. Burada kısmen 30’lu yıllarda Blegen çalışmış fakat çalışmalar çok yeterli olmamış ve yayınlanmamış. Biz buradaki çalışmalarımızı hem kent planını daha iyi anlamak ama kent meydanı Son Tunç Çağı, Anadolu’da Son Tunç Çağı kent meydanları çok fazla bilinmiyor. Ona yönelik ve önceki yıllardaki hem bizim kendi kazı sonuçlarımız, hem de diğer hafirlerin kazı sonuçlarını daha detaylandırma ve daha iyi anlamaya yönelik, yani biz burada var olduğu kabul edilen Troya Savaşı’nın izlerini arıyoruz” diye konuştu.