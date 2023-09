5 asırlık çarşıda tarihi yolculuk

Hışır Han İşletme Sahibi Meltem Yürürdurmaz, “Kapalı Çarşı içerisinde 1507 yılında yapılmış eski bir kervansaray. Şu an 3 odası, dışarıda bir bahçesi bir de terasımız bulunmakta. Odamızın bir tanesinde kuyu bulunmakta ve kuyunun devamında tünel gidiyor, Kahramanmaraş Kalesi ve Sarayaltı’na bağlanıyor. Depremden sonra kuyunun içerisinde daha sonra su yokken şu an içerisinde su çoğaldı. Yurtdışından gelen vatandaşların çok ilgisini çekiyor. Her sene Kahramanmaraş’a gelenler mutlaka gittikleri güne kadar bizi ziyaret etmeden dönüş yapmıyorlar. Kapalı Çarşı bölgesi yıkımların ve kayıpların en çok olduğu bölge maalesef. 500 yıla aşkın bir yapı olan Hışır Han, bu depremde sağlam bir şekilde hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.