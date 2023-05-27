5 adımda ikinci tur rehberi! Aman bunları atlamayın

İŞTE O ŞARTLAR Genelgenin 42. maddesinde “Geçerli olmayan oy pusulaları” şöyle tanımlı: Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan, Arkasında sandık kurulu mührü olmayan, Hiçbir yerine ‘TERCİH’ veya ‘EVET’ mührü basılmamış olan, Birden fazla cumhurbaşkanı adayına mühür basılan, Bir adaya ayrılan alandan diğerine taşmış mühür olan, Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenen, Üzerine mühür dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan, Üzerinde yer alan cumhurbaşkanı adaylarına ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan, Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler veya sayılar yazılmış ya da şekiller çizilmiş olan oy pusulaları geçerli değil.