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5 adımda ikinci tur rehberi! Aman bunları atlamayın

2023-05-27 07:32:07
5 adımda ikinci tur rehberi! Aman bunları atlamayın

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yarın bir kez daha sandık başına gidiyor. 2 adayın yarışacağı bu turda seçmenlerin işi daha kolay. Oy sayma işlemlerinin ve sonuçların açıklanmasının da çok daha hızlı olması bekleniyor...

#1
Foto - 5 adımda ikinci tur rehberi! Aman bunları atlamayın

Beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. 14 Mayıs’taki ilk tur kesin sonuç verilerine göre yurt içi kayıtlı seçmen sayısı 60 milyon 721 bin 745’ti.

#2
Foto - 5 adımda ikinci tur rehberi! Aman bunları atlamayın

50 BİN YENİ SEÇMEN Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de ikinci tur seçime 18 yaşını dolduran 47 bin 523 genç seçmenin daha katılacağını açıklamıştı. Bu durumda, yaklaşık 50 bin genç seçmen yarın ilk kez oy kullanacak. Yurt içinde oy kullanan seçmen sayısı böylece 60 milyon 769 bin 268’i bulacak.

#3
Foto - 5 adımda ikinci tur rehberi! Aman bunları atlamayın

TEK PUSULA TEK ZARF Cumhurbaşkanlığı için bu kez iki aday yarışacak. Seçmenlere bir pusula ve bir zarf verilecek. Pusulada Recep Tayyip Erdoğan birinci, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada yer alacak. 28 Haziran’da yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanı seçiminde sandık görevlileri değişmeyecek. Peki yarın nasıl oy verilecek? Seçmenler oy kullanırken, nelere dikkat etmeli? Hürriyet oy verme rehberi hazırladı. İşte 2. turda yapmanız gerekenler:

#4
Foto - 5 adımda ikinci tur rehberi! Aman bunları atlamayın

1- Sandığınıza gidin. Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak, seçmen listesinde isminizi bulacak. Kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü size vererek, kabinde oyunuzu kullanmanızı isteyecek. Seçmenlerin oylarını dikkatli kullanmaları gerekiyor. Çünkü, oy pusulası alındıktan sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek, yeni bir oy pusulası istenirse verilmeyecek.

#5
Foto - 5 adımda ikinci tur rehberi! Aman bunları atlamayın

2- Cep telefonu, fotoğraf veya Film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak. Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, kimse yanına giremeyecek. Ancak, normal süreden fazla içeride kalan seçmenler, sandık kurulu başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen dışarı çıkarılacak.

#6
Foto - 5 adımda ikinci tur rehberi! Aman bunları atlamayın

3- Zarf, pusula ve mühür ile kapalı oy verme kabine geçin. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın. “Tercih” veya “Evet” mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekiyor. Zarfa pusula dışında bir şey koymayın. Aksi halde oyunuz geçersiz sayılır.

#7
Foto - 5 adımda ikinci tur rehberi! Aman bunları atlamayın

4- Oy pusulasında tercih edilen cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle “Tercih” veya “Evet” mührü basarak, oyunuzu kullanın.

#8
Foto - 5 adımda ikinci tur rehberi! Aman bunları atlamayın

5- Tercih yapıldıktan sonra pusulayı zarfa koyun ve sandığa atın. Oy pusulasını mühür diğer adayın bölümünü taşmayacak şekilde düzgün bir şekilde zarfa yerleştirin. Zarfı sandığa atın. Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısını imzalayın.

#9
Foto - 5 adımda ikinci tur rehberi! Aman bunları atlamayın

OYLARINIZ GEÇERSİZ OLMASIN SLOGAN YAZMAYIN Yüksek Seçim Kurulu’nun 135 sayılı genelgesine göre oyunuzun geçerli olması için üzerinde başka hiçbir işaret, yazı, imza ve parmak izi olmaması gerekiyor. Oy pusulasına slogan yazılması, diğer adayın üzerine çarpı atılması, adayların fotoğraflarının üzerine de mühür basılması oyu geçersiz kılıyor. MÜHRÜ TAŞIRMAYIN Seçmenlerin oy kullanırken, sadece tercih ettiği adayın altındaki yuvarlak bölüme taşırmadan ve diğer adaya da bulaştırmayacak şekilde mühür basarak oyunu dikkatli bir şekilde kullanması gerekiyor.

#10
Foto - 5 adımda ikinci tur rehberi! Aman bunları atlamayın

İŞTE O ŞARTLAR Genelgenin 42. maddesinde “Geçerli olmayan oy pusulaları” şöyle tanımlı: Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan, Arkasında sandık kurulu mührü olmayan, Hiçbir yerine ‘TERCİH’ veya ‘EVET’ mührü basılmamış olan, Birden fazla cumhurbaşkanı adayına mühür basılan, Bir adaya ayrılan alandan diğerine taşmış mühür olan, Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenen, Üzerine mühür dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan, Üzerinde yer alan cumhurbaşkanı adaylarına ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan, Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler veya sayılar yazılmış ya da şekiller çizilmiş olan oy pusulaları geçerli değil.

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