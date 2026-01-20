46 yıllık serüven bir anda bitti: Ünlü savaş uçakları bırakıldı

Törende, 46 yıl önce ilk Danimarka F-16’sını Skrydstrup’a indiren ve daha sonra 727’nci Filoyu komuta eden eski Genelkurmay Başkanı Christian Hvidt konuşma yaptı. Hvidt, “F-16’nın yaşından söz etmiyoruz, çünkü muhtemelen dünyanın en iyi uçak teknisyenleri tarafından bakımı yapılmış ve ayrıca dünyanın en iyi pilotlarından bazıları tarafından uçurulmuştur.” dedi.