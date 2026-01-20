46 yıllık serüven bir anda bitti: Ünlü savaş uçakları bırakıldı
Birçok ülke savunma alanında dev yatırımlara imza atarken F-16 savaş uçaklarına resmen veda edildi. 46 yıllık serüven sona erdi.
Birçok ülke savunma alanında dev yatırımlara imza atarken F-16 savaş uçaklarına resmen veda edildi. 46 yıllık serüven sona erdi.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre Danimarka, Skrydstrup Hava Üssü’nde düzenlenen törenle F-16 savaş uçaklarını operasyonel kullanımdan resmen çıkardı ve hava gücü tarihindeki 46 yıllık bir dönemi kapattı.
Tören, Danimarka Hava Kuvvetleri’nin tek muharip uçağı olarak F-35A Lightning II’ye geçiş sürecinin tamamlandığını simgeliyor.
Törende, 46 yıl önce ilk Danimarka F-16’sını Skrydstrup’a indiren ve daha sonra 727’nci Filoyu komuta eden eski Genelkurmay Başkanı Christian Hvidt konuşma yaptı. Hvidt, “F-16’nın yaşından söz etmiyoruz, çünkü muhtemelen dünyanın en iyi uçak teknisyenleri tarafından bakımı yapılmış ve ayrıca dünyanın en iyi pilotlarından bazıları tarafından uçurulmuştur.” dedi.
Danimarka’da 1980’den bu yana hizmette bulunan F-16, Balkanlar, Afganistan, Suriye, Irak ve Libya’daki operasyonlar dâhil olmak üzere çok sayıda uluslararası göreve katıldı. Danimarka hizmetinden çıkarılmış olmasına rağmen bazı uçaklar Arjantin’e satıldı, bazıları da Ukrayna’ya bağışlandı. Bu durum, uçakların hâlen operasyonel durumda olduğunu gösteriyor.
Danimarka Hava Komutanlığı’nın Savaş Uçakları Dairesi’nden kıdemli danışman Steen Hartov, F-35’e geçişin modern hava muharebesine yönelik değişen gereksinimleri yansıttığını belirtti. Hartov, “Gelecekte tamamen farklı bir savaş türü göreceğiz. Çok daha az ayrılmış muharebeler olacak; bunun yerine karada, havada, denizde, uzayda ve en az bunlar kadar dijital alanda çatışmaların aynı anda gerçekleştiği ve birbirini doğrudan etkilediği savaşlar göreceğiz.” dedi.
Danimarka toplam 43 adet F-35 savaş uçağı tedarik etti. İlk uçaklar Ekim 2023’te teslim edildi. Tüm uçakların gelecek yıl tam operasyonel duruma ulaşması ve F-16’dan halefine geçişin tamamlanması bekleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23