2022-06-22 23:54:31 452 polis adayı için törenle mezun oldu!
Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 452 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.
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Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 452 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.
POMEM bahçesinde düzenlenen 27. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Polis Meslek Eğitim Merkezini birincilikle tamamlayan Mehmet Ceyhan, teşekkür konuşması yaptı ve yaş kütüğüne plaket çaktı.
POMEM bahçesinde düzenlenen 27. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törene katılan Vali Oktay Çağatay, konuşma yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, POMEM bahçesinde düzenlenen 27. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Mezuniyet töreninden kareler...
Mezuniyet töreninden kareler...
Mezuniyet töreninden kareler...
Mezuniyet töreninden kareler...
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