450 yıllık külliye depremzedelere sıcak yuva oldu

"Külliyenin zarar görmemesi nedeniyle vatandaşları buraya davet ettik. Sadece Payas değil, Hatay genelinde vatandaşlar buraya geldi. Burada günlük 2 bin 500 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık. Esnafımız dükkanlarını dışarıda kalan vatandaşlara temin ettiler. Biz han bölümünü tamamen misafirhane olarak kullanarak herkese ayrı bölünmüş yerler tahsis ettik. Yine hamamı faaliyette değildi. O günün ertesi hemen hamamı faaliyete geçirip banyo ihtiyaçlarını gidermeleri için vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hatay merkezde çalışan kurtarma ekipleri duş alamadığı zaman bizimle iletişime geçtiler ve gelip burada duşlarını aldılar. 3-4 ay boyunca hamamı aktif şekilde tüm vatandaşlarımıza tahsis ettik. Burada 2 ay kalan da oldu, 5 ay kalanda... Ama biz hiçbir şekilde, vatandaşımıza gitmesi, çıkması gerektiğini söylemedik. Kim ne zaman kendisine kalacak yer tahsis ettiyse, evine tekrar gidebilme konumuna geldiyse yavaş yavaş burayı bıraktılar."