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Yaşam
6
450 yıllık külliye depremzedelere sıcak yuva oldu

2024-02-11 00:02:21
450 yıllık külliye depremzedelere sıcak yuva oldu

Hatay'ın Payas ilçesinde Mimar Sinan tarafından 1574 yılında yaptırılan ve depremin ardından günlük 2 bin 500 kişiye ev sahipliği yapan 450 yıllık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, yeniden turistleri ağırlamaya başladı.

#1
Foto - 450 yıllık külliye depremzedelere sıcak yuva oldu

Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından 1574 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan külliye, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremleri hasarsız atlattı.

#2
Foto - 450 yıllık külliye depremzedelere sıcak yuva oldu

Yaklaşık 15 bin metrekare alana sahip içinde 48 dükkanın yanı sıra hamamlar, medrese ve caminin buluğundu külliye, depremlerden sonra evleri hasar gören ve yıkılan afetzedelere yuva oldu. Günlük 2 bin 500 kişinin konakladığı, hamamından faydalandığı külliye, afetzedelerin konteynerlere geçmesinin ardından yeniden turizme açıldı.

#3
Foto - 450 yıllık külliye depremzedelere sıcak yuva oldu

Payas Belediyesi Külliye Sorumlusu Mehmet İsarettin Altan, 2014'te belediyeye devredilen külliye restore edildikten sonra dükkanların hizmete açıldığını söyledi. Depremlere kadar buranın kentin turizmine katkı sağladığını aktaran Altan, 6 Şubat'taki afetten sonra da külliyeyi depremzedelerin kullanımına açtıklarını belirtti. Afetten zarar görmeyen külliyenin o dönemde depremzedelerin yuvası haline geldiğini anlatan Altan, şöyle konuştu:

#4
Foto - 450 yıllık külliye depremzedelere sıcak yuva oldu

"Külliyenin zarar görmemesi nedeniyle vatandaşları buraya davet ettik. Sadece Payas değil, Hatay genelinde vatandaşlar buraya geldi. Burada günlük 2 bin 500 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık. Esnafımız dükkanlarını dışarıda kalan vatandaşlara temin ettiler. Biz han bölümünü tamamen misafirhane olarak kullanarak herkese ayrı bölünmüş yerler tahsis ettik. Yine hamamı faaliyette değildi. O günün ertesi hemen hamamı faaliyete geçirip banyo ihtiyaçlarını gidermeleri için vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hatay merkezde çalışan kurtarma ekipleri duş alamadığı zaman bizimle iletişime geçtiler ve gelip burada duşlarını aldılar. 3-4 ay boyunca hamamı aktif şekilde tüm vatandaşlarımıza tahsis ettik. Burada 2 ay kalan da oldu, 5 ay kalanda... Ama biz hiçbir şekilde, vatandaşımıza gitmesi, çıkması gerektiğini söylemedik. Kim ne zaman kendisine kalacak yer tahsis ettiyse, evine tekrar gidebilme konumuna geldiyse yavaş yavaş burayı bıraktılar."

#5
Foto - 450 yıllık külliye depremzedelere sıcak yuva oldu

Altan, depremzedelerin ayrılmasının ardından külliyenin yeniden turizme açıldığını belirtti. Şu an turistlere hizmet ettiklerini vurgulayan Altan, "Günlük 1000-1500 civarı kişi geliyor. Yurt dışından gelen turlarımız da oluyor." dedi. Külliyede dükkanı bulunan Uğur Türkmen de depremde 450 yıllık eserin hasar görmediğini, binlerce kişinin depremden sonra burada kaldığını anımsattı. Deprem mağdurlarına 3 öğün yemek verildiğini, hamamın da kullanıldığını anlatan Türkmen, "Depremde bile dükkanlar açıktı ama dükkan sahiplerinin de evlerinde hasar vardı. Hasar olmayanlar da gelip burada hizmet ettiler. 3-4 ay sıkıntı oldu ama sonrasında esnaf yeniden dükkanını açtı." ifadesini kullandı.

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