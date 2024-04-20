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Yaşam
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45 ilde alarm verildi! Türkiye fırtınaya teslim oldu

2024-04-20 17:01:36
45 ilde alarm verildi! Türkiye fırtınaya teslim oldu

Yurdun pek çok ili fırtınaya teslim oldu. İstanbul'da ağaçlar devrilirken İzmir'de hortum oluştu.

#1
Foto - 45 ilde alarm verildi! Türkiye fırtınaya teslim oldu

Antalya'da kent merkezi ile bazı ilçelerde sabahtan itibaren fırtına ve aralıklarla sağanak etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndeki bazı ağaçlar devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, rüzgarın saatteki hızı kent merkezinde 68,4, Kemer ilçesindeki Sığlık Feneri'nde ise 118 kilometreye ulaştı.

#2
Foto - 45 ilde alarm verildi! Türkiye fırtınaya teslim oldu

İstanbul'da kuvvetli rüzgar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak gece saatlerinde itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Yağış ile beraber etkili olan kuvvetli rüzgar, sahil şeridinde bulunan ağaçlara zarar verirken, kayganlaşan yolda sürücülerinin görüş mesafesini de düşürdü. Maltepe'de ağaç devrildi

#3
Foto - 45 ilde alarm verildi! Türkiye fırtınaya teslim oldu

Maltepe’de etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle boş arazide bulunan dut ağacı, park halindeki otomobil ve servis minibüsünün üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

#4
Foto - 45 ilde alarm verildi! Türkiye fırtınaya teslim oldu

İzmir'de hortum oluştu İzmir'de aralıklarla yağmur sürerken, Foça'nın Yenifoça Mahallesi açıklarında bu sabah hortum oluştuğu gözlendi. O anlar, otomobilinde yolculuk yapan kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

#5
Foto - 45 ilde alarm verildi! Türkiye fırtınaya teslim oldu

Muğla kâbusu yaşadı Muğla’nın Ula ilçesinde sağanak yağış ve fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili olurken, evlerin bahçeleri beyaza büründü. Kısa süreli yağış sonrası Ortaca ilçesi Okçular Mahallesinde ağaç altına park edilmiş aracın üstüne fırtınada kopan ağaç dalları düştü. 45 İL İÇİN SARI ALARM Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına ve sağanak alarmı verilen illerimiz şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce. Kaynak: Yeni Şafak

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