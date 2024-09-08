  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
430 kelebek türünün 230'u o bölgede yaşıyor

2024-09-08 08:46:33
430 kelebek türünün 230'u o bölgede yaşıyor

Türkiye'de bulunan 40 kelebek türünün 230'u Van Gölü Havzası'nda yaşamlarını sürdürüyor.

#1
Foto - 430 kelebek türünün 230'u o bölgede yaşıyor

Türkiye'de tespit edilen 400’den fazla kelebek türünden 230'unu bünyesinde barındıran Van Gölü Havzası, endemik türlerle doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Van ve Bitlis’teki doğa fotoğrafçıları ile kelebek gözlemcileri de her yıl nisan ayı başından eylül ayı sonuna kadar olan 6 aylık zaman diliminde farklı dönemlerde ortaya çıkan endemik kelebek türlerini kayıt altına alıyor.

#2
Foto - 430 kelebek türünün 230'u o bölgede yaşıyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi ve kelebek gözlemcisi Oktay Subaşı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kelebeklerin tür olarak yoğun yaşadığı yerlerden birinin Van Gölü Havzası olduğunu söyledi. Oktay Subaşı; el değmemiş doğası, yüksek dağları, sulak alanları, çayır ve meraları, zengin bitki örtüsü, zirai ilaçlamanın diğer bölgelere göre daha az yapılması gibi faktörlerin Van Gölü Havzası’ndaki popülasyon ve tür çeşitliliğinin zenginliğinde önemli etmen olduğunu söyledi.

#3
Foto - 430 kelebek türünün 230'u o bölgede yaşıyor

23 yıldır Van Gölü Havzası’nın kelebek türlerini fotoğrafladığını belirten Subaşı, özellikle “Romanov Gelinciği”, “Step Fistosu”, “Işgın Zümrütü” ve “Zegris” gibi endemik ve değerli kelebek türlerinin Bitlis bölgesinde, “Rosenin Çokgözlüsü”, “Şehzade”, “İran Ateşi”, “Çok gözlü Van Esmeri” gibi kelebek türlerinin de özellikle Van ve çevresinde yaşadığını ifade etti. Subaşı, “Bitlis ve Van illeri, Van Gölü Havzası kelebek türleri açısından oldukça büyük zenginliğe sahip.

#4
Foto - 430 kelebek türünün 230'u o bölgede yaşıyor

Türkiye’deki toplam tür sayısı 430 civarında. Van Gölü Havzası’nda ise Bitlis ve Van illerinde bu türlerin 230’a yakını görülmekte ve uçmaktadırlar. Ayrıca Van Gölü Havzası’nın bir başka özelliği de bu bölgede uçan türlerin büyük bölümü birçok özel türe ev sahipliği yapmaktadır.

#5
Foto - 430 kelebek türünün 230'u o bölgede yaşıyor

Van Gölü Havzası’nda uçan kelebeklerin büyük kısmı Türkiye’nin başka bölgelerinde pek görülebilen türler değil. Bunlar mesela Van’ın Çatak ilçesinde uçan “Şehzade kelebeği”, bunun dışında yine Bitlis ve Van’da gözlemlenebilen “Romanov Gelinciği” kelebeği, “Işgın Zümrütü” kelebeği, “Çokgözlü Van Esmeri”, “İran Çokgözlüsü” ve “İran Ateşi” gibi birçok farklı kelebek türü sadece Van ve Bitlis görülebilmektedir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ’dan şaşırtan itiraf! "İmam Hatipliler…"
Siyaset

Ümit Özdağ’dan şaşırtan itiraf! “İmam Hatipliler…”

Mülteciler üzerinden ülkede fitne tohumları ekmeye çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan İmam Hatiplilerle ilgili şaşırtan bir ..
Japonya'da tepki çeken uygulama! Görenler şaştı kaldı: Üstsüz sağlık kontrolü
Aktüel

Japonya'da tepki çeken uygulama! Görenler şaştı kaldı: Üstsüz sağlık kontrolü

Japonya'da ortaokul öğrencilerine uygulanan üstsüz sağlık kontrolleri ülkede büyük tartışmalara yol açtı. Veliler ve hak savunucuları, bu uy..
Almanya’da yaşayan Türk başından geçenleri anlattı ‘Bir daha Türkiye’ye laf edersem…’
Sosyal Medya

Almanya’da yaşayan Türk başından geçenleri anlattı ‘Bir daha Türkiye’ye laf edersem…’

Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşı, Hamburg’da yaşadığı sağlık tecrübesini şaşkınlıkla paylaştı. İki ay önce şiddetli böbrek ağrısı neden..
İki ülke: BAE ile Ürdün, Akabe Demiryolu Projesinde işbirliği yapacak
Dünya

İki ülke: BAE ile Ürdün, Akabe Demiryolu Projesinde işbirliği yapacak

Türkiye ağustos ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne 767,6 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirirken, Birleşik Arap Emirlikleri harekete ge..
AK Parti’den CHP’ye ‘Erken seçim’ yanıtı
Siyaset

AK Parti’den CHP’ye ‘Erken seçim’ yanıtı

Türkiye'de günlerdir tartışılan erken seçim tartışmalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik noktayı koydu.

Dışişleri'nden İsrailli Siyonist Bakan Katz'ın skandal paylaşımına tepki
Dünya

Dışişleri'nden İsrailli Siyonist Bakan Katz'ın skandal paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın skandal paylaşımına tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Katz, ülkemizdeki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23