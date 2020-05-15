2020-05-15 13:54:50 42 gün sonra sokağa çıkan gençler bakın nereye koştu
15-20 arası gençlerin bugün sokağa çıkma günüydü.
15-20 arası gençlerin bugün sokağa çıkma günüydü.
Esenyurt'ta sokağa çıkan gençler alışveriş merkezine akın etti.
Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 - 20 yaş grubu gençler 42 gün sonra dışarı çıktı.
Esenyurt'ta gençler alışveriş merkezine akın etti. AVM önünde kuyruk oluşturan gençler havadan da görüntülendi.
Gençler AVM'de mağazalara girdi. Kıyafet alan gençler 4 saatin yetersiz olduğunu söyledi.
Gençlerden biri evde çok sıkıldığını belirtirken dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.
İşte AVM önünde oluşan görüntüler
Havadan böyle görüntülendi
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