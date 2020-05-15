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42 gün sonra sokağa çıkan gençler bakın nereye koştu

2020-05-15 13:54:50
42 gün sonra sokağa çıkan gençler bakın nereye koştu

15-20 arası gençlerin bugün sokağa çıkma günüydü.

#1
Foto - Esenyurt'ta sokağa çıkan gençler alışveriş merkezine akın etti.

Esenyurt'ta sokağa çıkan gençler alışveriş merkezine akın etti.

#2
Foto - Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 - 20 yaş grubu gençler 42 gün sonra dışarı çıktı.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 - 20 yaş grubu gençler 42 gün sonra dışarı çıktı.

#3
Foto - Esenyurt'ta gençler alışveriş merkezine akın etti. AVM önünde kuyruk oluşturan gençler havadan da görüntülendi.

Esenyurt'ta gençler alışveriş merkezine akın etti. AVM önünde kuyruk oluşturan gençler havadan da görüntülendi.

#4
Foto - Gençler AVM'de mağazalara girdi. Kıyafet alan gençler 4 saatin yetersiz olduğunu söyledi.

Gençler AVM'de mağazalara girdi. Kıyafet alan gençler 4 saatin yetersiz olduğunu söyledi.

#5
Foto - Gençlerden biri evde çok sıkıldığını belirtirken dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Gençlerden biri evde çok sıkıldığını belirtirken dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

#6
Foto - İşte AVM önünde oluşan görüntüler

İşte AVM önünde oluşan görüntüler

#7
Foto - Havadan böyle görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi

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