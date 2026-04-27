41 yıllık eşi, ağızları resmen açık bıraktı! Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal hakkında olay iddia
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, 41 yıllık eşi Elvan Özal’dan "TMSF mallarımıza el koyacak" diyerek boşandığı ve hemen ardından genç sevgilisiyle evlendiği iddiasıyla sarsıldı. Sessizliğini bozan Elvan Özal, kendisinin ve ailesinin "geçici bir işlem" denilerek kandırıldığını ifade ederken, Ahmet Özal tüm bu iddiaları "palavra" olarak niteleyip reddetti. Aile içindeki soğuk rüzgarların anma törenine de yansıması, kamuoyunda "bir devrin sonu ve ağır güven bedeli" olarak tartışılmaya başlandı.