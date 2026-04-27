41 yıllık eşi, ağızları resmen açık bıraktı! Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal hakkında olay iddia

Ancak kısa bir süre sonra, biz boşanmadan önce evlilik dışı bir ilişkisi olduğunu öğrendim. Beni ve ailemi kandırdı. Bunun üzerine kendisinden birlikte yaşadığımız evden ayrılmasını istedim. 41 yıllık hayat arkadaşlığına güvenmek bir hata değildir. Ancak ne yazık ki ben bu güvenin bedelini ağır ödedim. Evliliğimiz boyunca ona güvenerek, onun sözlerine inanarak zor zamanlarda her an yanında oldum. Ancak kendisi bu hafta başında yaptığı açıklamalarda, benimle sürekli görüştüğü, ilgilendiği, aile bağlarının güçlü olduğu gibi gerçek dışı ifadeler kullandığını üzülerek izledim. Şu an hayatımın en zor anlarını yaşıyorum. Yaşam mücadelesi veriyorum. Böyle bir süreçte olması gereken şey; gerçeklerin çarpıtılması değil, saygı ve sükûnettir. Bu açıklamayı kimseyi karalamak için değil, sadece kendi gerçeğimi anlatmak için yapıyorum. Çünkü susmak, söylenenleri kabul etmek anlamına gelir. Ve ben, yaşadıklarımın bu şekilde anlatılmasına razı değilim.”