Gündem
6
Yeniakit Publisher
400 milyonluk vurgunda detaylar ortaya çıktı! CHP olur da alkol olmasa olmazdı zaten
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

400 milyonluk vurgunda detaylar ortaya çıktı! CHP olur da alkol olmasa olmazdı zaten

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ALDAŞ’a yönelik düzenlenen dev operasyonun detayları kan dondurdu. Görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve bürokratlarının adının karıştığı soruşturmada; kamu parasıyla lüks otellerde konaklandığı, yurt dışı gezilerinde su gibi alkol tüketildiği ve eş-dostun faturalarının belediyeye ödetildiği ortaya çıktı. Tam 400 milyon liralık kamu zararı tespit edilen dosyada, CHP klasiği yine değişmedi!

1
#1
Foto - 400 milyonluk vurgunda detaylar ortaya çıktı! CHP olur da alkol olmasa olmazdı zaten

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması, CHP’li belediyelerdeki lüks ve israf düzenini bir kez daha deşifre etti. Belediye iştiraki ALDAŞ üzerinden yapılan incelemelerde; "temsil ve ağırlama" adı altında 63 milyon liralık alkollü, lüks ziyafet faturalarının millete kesildiği belirlendi. 14 Ocak sabahı gerçekleştirilen operasyonla, aralarında görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınırken; bilirkişi raporu kamu kaynaklarının aile bireylerine, yabancı uyruklu şahıslara ve şahsi kredi kartı borçlarına nasıl peşkeş çekildiğini saniye saniye belgeledi.

#2
Foto - 400 milyonluk vurgunda detaylar ortaya çıktı! CHP olur da alkol olmasa olmazdı zaten

ALDAŞ'a düzenlenen ve 14 şüphelinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyonun detayları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda, ALDAŞ üzerinden yapılan usulsüz harcamalar nedeniyle toplam 399 milyon 507 bin 249 lira 78 kuruş tutarında kamu zararı tespit edilirken, bu tutardan temsil ve ağırlama harcamaların lüks işletmelerde yapıldığı, bazı yurt dışı faturalarında alkol tüketiminin yer aldığı, ancak harcamaların kimler adına yapıldığının belirtilmediği kaydedildi. Bu kalemlerden dolayı da 63 milyon 414 bin 381 lira 54 kuruş kamu zararı oluştuğu bildirildi. Başmüfettiş raporu ile bilirkişi raporu doğrultusunda, Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. üzerinden yapılan usulsüz harcamalar nedeniyle 399 milyon 507 bin 249 lira 78 kuruş tutarında kamu zararı tespit edildi. Raporda, 1995 yılında ASAT Genel Müdürlüğü ile yapılan müşavirlik sözleşmesi kapsamında ALDAŞ A.Ş. tarafından yapılan harcamaların yüzde 15 fazlası ile ASAT'a yansıtıldığı, ancak bu faturaların dayanağı olan belgelerin sunulmadığı, incelemenin engellendiği, faturaların yalnızca ASAT Genel Müdürü tarafından onaylandığı ifade edildi.

#3
Foto - 400 milyonluk vurgunda detaylar ortaya çıktı! CHP olur da alkol olmasa olmazdı zaten

ALDAŞ A.Ş. kayıtlarında, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin büyük bölümünün şirket tarafından karşılandığı, görevlendirmesi bulunmayan ya da görevle ilgisi olmayan kişilerin bu seyahatlere katıldığı, bazı uçuş ve konaklamaların ALDAŞ ve ASAT ile hiçbir bağı olmayan kişiler adına yapıldığı tespit edildi. Seyahat, konaklama ve temsil-ağırlama giderlerinin isim, tarih ve oda bilgisi olmaksızın muhasebeleştirildiği; belediye veya şirketle ilişkisi bulunmayan çok sayıda kişi ile aile bireylerinin, ayrıca yabancı uyruklu bazı kişilerin konaklama giderlerinin ödendiği belirlendi. Bilirkişi raporunda, temsil ve ağırlama harcamalarının lüks işletmelerde yapıldığı, bazı yurt dışı faturalarında alkol tüketiminin yer aldığı, ancak harcamaların kimler adına yapıldığının belirtilmediği kaydedildi. Bu kalemlerden dolayı 63 milyon 414 bin 381 lira 54 kuruş kamu zararı oluştuğu bildirildi. Şirket tarafından kiralanan hizmet araçlarının kişisel kullanımda veya şirketle ilgisi olmayan üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı, bu araçlara ait trafik cezalarının da kamu kaynakları ile yüzde 15 fazla fatura edilerek ASAT'tan tahsil edildiği tespit edilirken, bu kalemde 24 milyon 782 bin 903 lira 15 kuruş kamu zararı hesaplandı.

#4
Foto - 400 milyonluk vurgunda detaylar ortaya çıktı! CHP olur da alkol olmasa olmazdı zaten

Şirket demirbaşına kayıtlı çok sayıda cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarın üçüncü kişilerin kullanımına verildiği ve 8 milyon 400 bin 700 lira zarar oluştuğu belirlendi. Yönetim Kurulu kararıyla iç denetçi olarak görevlendirilen ve fiili hizmeti bulunmadığı tespit edilen bir kişi adına yapılan ödemeler nedeniyle 1 milyon 912 bin 43 lira, yine fiili hizmeti olmadığı belirlenen bir personel için yapılan maaş ve sigorta ödemeleri nedeniyle 2 milyon 686 bin 400 lira kamu zararı oluştuğu bildirildi. Yöneticilerin kişisel kredi kartı harcamalarının da şirket tarafından karşılandığı da kayda geçti. Raporda, yürütülen yazılım projesi kapsamında bugüne kadar 158 milyon 171 bin 162 lira harcandığı, bu tutarın yüzde 94'ünün personel giderlerinden oluştuğu ve herhangi bir gelir elde edilmediği ifade edildi. Ayrıca, yazılım geliştirme amacıyla başka bir firmadan 59 milyon lira bedelle program satın alındığı, bu işlem sonucunda şirketin mali kazanım elde etmediği belirtildi. Bu kalemde 274 milyon 969 bin 96 lira 7 kuruş kamu zararı tespit edildi. Şüpheli alacaklar, iş avansları ve belgesiz danışmanlık ödemeleri nedeniyle toplamda yaklaşık 2,7 milyon lira ek kamu zararına yol açıldığı kaydedildi.

#5
Foto - 400 milyonluk vurgunda detaylar ortaya çıktı! CHP olur da alkol olmasa olmazdı zaten

14 GÖZALTI: Soruşturma kapsamında, 14 Ocak tarihinde dosyada yer alan 18 yakalanarak gözaltına alınmasının, 4 şüphelinin ise ifadeye davet edilmesinin ve şüphelilerin ikametlerinde arama yapılmasının planlandığı bildirildi. Sabah saatlerinde ALDAŞ'a yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve ASAT eski genel müdürü ve çalışanlarının da bulunduğu 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan 4 kişiden 1'inin tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu, 2 kişinin yurt dışında olduğu 1 kişinin ise ameliyat nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

resat,

suya gelince yok , yeterki alkole yetsin ,,

Ahmet Faruk

Hırsızlık CHP'nin mesleği.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve..
Gündem

Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve..

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve.." başlıklı yazısı...
Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum
Siyaset

Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK Toplantısı'nda Suriye ordusunun Halep operasyonlarıyla ilgili ilk defa konuştu.

Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?
Gündem

Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?

Almanya'da emeklilerin "krallar gibi" yaşadığı ve 2000-3000 Euro maaş aldığı iddiaları, Gazeteci Fatih Yılmaz tarafından mercek altına alınd..
Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"
Gündem

Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"

Dünya mazlumlarının gür sesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One Minute" çıkışıyla sarsılan Siyonist katil Netanyahu, bu kez de İngiliz basınından..
Şovmen Ekrem yargıdan kaçıyor: ‘Bundan sonraki duruşmalarda yokum’
Gündem

Şovmen Ekrem yargıdan kaçıyor: ‘Bundan sonraki duruşmalarda yokum’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden yolsuzluk soruşturması sebebiyle uzaklaştırılan ve cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, yar..
Meclis’te nöbet tutacağınıza… Işıkhan'dan emekli istismarcısı CHP'ye fena kapak
Gündem

Meclis’te nöbet tutacağınıza… Işıkhan'dan emekli istismarcısı CHP'ye fena kapak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli istismarcısı CHP'yi rezil kepaze etti.
