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Otomotiv
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40 yıllık şoförler bile çok şaşıracak! Arabaların gizli özellikleri ortaya çıktı! Bakın neler varmış neler

2024-01-23 16:22:41
40 yıllık şoförler bile çok şaşıracak! Arabaların gizli özellikleri ortaya çıktı! Bakın neler varmış neler

Otomobillerinizin bu gizli özelliklerini bilmeden yıllarca kullanmamış olabilirsiniz. Usta şoförlerin bile görünce şaşırdığı gizli özellikler paylaşıldı. Özellikle lüks araçlarda yer alan gizli özellikler ise şu şekilde... Dünya üzerinde üretilen çeşit çeşit otomobillerde farklı özellikler yer alıyor. Bazı otomobiller ise bu işi gizliliğe dökerek, içerisinde gizli özellikler bulunduruyor. Temel özelliklerden çok farklı ve kullanışlı olan bu özelliklerden bazıları ortaya çıktı. Otomobil markaları tarafından sunulan gizli özellikleri ortaya çıktı. Birçok marka ve modelde yer alan bu gizli özellikler başlıca BMW, Volkswagen, Honda, Skoda, Mercedes, Renault, Citroen gibi markalarda yer alıyor. Benzer standart özelliklere sahip otomobillere farklı olması amacıyla ekstra gizli özellikler eklenebiliyor.

#1
Foto - 40 yıllık şoförler bile çok şaşıracak! Arabaların gizli özellikleri ortaya çıktı! Bakın neler varmış neler

Rols-Royce otomobillerinde yer alan şemsiye detayı Skoda otomobillerinde de yer alıyor. Bu gizli özelliği bilmeyen kullanıcılar ise, otomobilin kapısında yer alan gizli bölmeyi kontrol edebilir.

#2
Foto - 40 yıllık şoförler bile çok şaşıracak! Arabaların gizli özellikleri ortaya çıktı! Bakın neler varmış neler

Volkswagen'in efsanelere ismini yazdırmış Beetle modelinde de gizli bir bölge bulunur. Halk arasında Tosba ya da Kaplumbağa ismiyle nitelendirilen modelin ön panelinde monte edilmiş bir çiçekli yer alır. Bu bölge minik vazo işlemi görerek çiçeklerinizi arabanızda muhafaza edebilirsiniz. Genelde kullanıcılar bu minik vazoyu kişisel bakım eşyalarını koymak için kullanıyor.

#3
Foto - 40 yıllık şoförler bile çok şaşıracak! Arabaların gizli özellikleri ortaya çıktı! Bakın neler varmış neler

Honda Civic ve Jazz modelinde de gizli bir özellik yer alıyor. Bagaj boyutu yeterli gelmeyenler, boyutunu artırmak için bu özellikten faydalanabilir. Honda'nın bu modellerinde Magic Seat sistemi yer alıyor. Arka koltuk tabanlarının katlanıp dikey olarak durmasını sağlayarak, taban kısımdan tavana kadar büyük bir boşluk oluşuyor. Bu boşluğu birçok eşya ile doldurabilirsiniz.

#4
Foto - 40 yıllık şoförler bile çok şaşıracak! Arabaların gizli özellikleri ortaya çıktı! Bakın neler varmış neler

Yağmurlu havalarda freni kuru tutmak için BMW'de çoğu kişinin bilmediği bir özellik bulunuyor. Ön cam sileceğinin yağmur sensörüyle beraber etkinleşen bu özellik sayesinde frenleri kuru tutmak amacıyla yağışlı havalarda fren balatalarını rotorlara yaklaştırıyor. Bu şekilde fren gücü de artıyor.

#5
Foto - 40 yıllık şoförler bile çok şaşıracak! Arabaların gizli özellikleri ortaya çıktı! Bakın neler varmış neler

Otomobil temizlemek isteyen Honda Odyssey sahipleri bu özelliği görünce çok şaşıracak. Aracınızı temizlerken süpürge ihtiyacınızı karşılayacak bir gizli özellik bulunuyor. Araç içerisine yerleştirilen gizli bölümdeki süpürge sayesinde araç içerisindeki istediğiniz yere uzanacak şekilde süpürebilirsiniz.

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