  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

40 yıldır ekmeğini böyle kazanıyordu! Bu meslek teknolojiye yeniliyor

Aloe vera yaptı: Ev için faydalı bitki! Havası ile böyle deliksiz bir uyku yükleniyor! Maskeleriyle de etkileri var

Şelale buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Bakın çığların düşme zamanı neden değişti!

Son sıralama belli oldu: Türk Savunma Sanayi Şirketleri Şaha Kalktı

Bir ilk olabilir: Oyuna müdahale eden iki isim: Fenerbahçe'de büyük endişe! Alanya maçı öncesi...

Bu liste çok konuşulur! İşte en ucuz 5 otomobil

Adana Demirspor'dan hakem tepkisi: Meymenetsiz herif... Yok artık daha neler! Büyük şok…

Kiloları açığa çıktı! İşte huzurlarınızda Tombik Balotelli! Yok artık bu da neyin nesi...
Yaşam
5
40 yıldır ekmeğini böyle kazanıyordu! Bu meslek teknolojiye yeniliyor

2024-02-10 18:05:39
40 yıldır ekmeğini böyle kazanıyordu! Bu meslek teknolojiye yeniliyor

Mersin’in Mut ilçesinde 40 yıldır yaptığı semercilik mesleği teknolojiye yenilince artık semer satamayan Üstün Topaktaş, “5 ayda bir semer satamaz hale geldim” dedi.

#1
Foto - 40 yıldır ekmeğini böyle kazanıyordu! Bu meslek teknolojiye yeniliyor

Mersin’in Mut ilçesinde daha önceleri 10 tane olan semerci sayısı, son yıllarda patpat motorlarının çoğalmasıyla 1’e düştü. Patpat, motorlarının işlerini bitirdiğini belirten ilçenin son semerci ustası 51 yaşındaki Üstün Topaktaş, 40 yıllık mesleğiyle ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyledi. Topaktaş, baba mesleği olan semerciliğe 10 yaşında başladığını ve meslek hayatını ise 40 yıldır sürdürdüğünü kaydetti.

#2
Foto - 40 yıldır ekmeğini böyle kazanıyordu! Bu meslek teknolojiye yeniliyor

Topaktaş, “Bu mesleği babamdan öğrendim. Babam vefat ettikten sonra tek başıma yapıyorum. 10 yaşından beri bu meslekle uğraşıyorum. Fakat meslek bitme noktasına geldi” dedi.

#3
Foto - 40 yıldır ekmeğini böyle kazanıyordu! Bu meslek teknolojiye yeniliyor

Bu mesleği teknolojinin gelişmesiyle kullanımı artan Patpat motorlarının bitirdiğini kaydeden Topaktaş, “Patpat motoru semerciliği bitirme noktasına getirdi. 5-6 aydır bir semer satamıyorum satamayınca meslek bitti. Köylere gidiyorum satış olmuyor ben dayanamaz oldum. Bir çobanlarda var eşek. Çoban bir semer aldığı zaman 3-4 sene gidiyor. Sadece çobanlara satar olduk. Eskiden odun çekerlerdi şimdi odun işi de yok traktörle, patpatla çekiyorlar onun için meslek bitti” diye konuştu.

#4
Foto - 40 yıldır ekmeğini böyle kazanıyordu! Bu meslek teknolojiye yeniliyor

Topaktaş, semerleri satmak için Karaman, Gülnar, Ermenek tarafına götürdüğünü ama oralarda da satamadığını belirterek, “Eskiden iş gelirdi. Yalnız 2-3 senedir kimse gelmez oldu. Onlarda patpata döndü. Aşağı yukarı 5 ayda bir semer satamaz hale geldim. Bir semerin maliyeti bin 500 ile 2 bin lira arası. Bende 3 ile 3 bin 500 liraya satıyorum. Üç günde bir semer yaparım. Bin 500 lira maliyetinden 2 bin lira kalır ama iki ayda üç ayda bir semer satıyorum kurtarmıyor. Bir semerin işçiliği 3 gün 4 gün sürüyor. Semerin malzemesi keçesi Kahramanmaraş’taki keçe ustasından gelir. Derisi İzmir Tire’den gelir. Ağacı kayısı ağacıdır. Burada kayısıyı kesen bahçecilerden tedarik ederiz. O şekilde hızara götürürüm. Orada kestiririm. Bir günde keçesini. Üç günde normal olsa dört günde bir semer ayda en fazla yapacak olduğum 5-6 semer. Onu da satamıyorum, satamadığım için yapmıyorum meslek bitti” diye konuştu.

Helal olsun Katar! 170 milyon TL'lik müthiş adım
Dünya

Helal olsun Katar! 170 milyon TL'lik müthiş adım

İsrail'in alçak saldırılarına maruz kalan Filistin'in her zaman yanında yer alan Katar'da öğrenciler, 20 milyon riyal (yaklaşık 170 milyon T..
Aliyev ve Selçuk Bayraktar törene katılmıştı... Dikkatlerden kaçan müthiş detay!
Gündem

Aliyev ve Selçuk Bayraktar törene katılmıştı... Dikkatlerden kaçan müthiş detay!

Azerbaycan, AKINCI TİHA için inşa ettiği hangara bugün törenle faaliyete aldı. Azerbaycan’daki AKINCI töreninde, SOM Seyir Füzesi detayı dik..
Rezalete CHP’liler bile dayanamadı! 'Diktatör tavırlarınızdan tiksiniyorum'
Siyaset

Rezalete CHP’liler bile dayanamadı! 'Diktatör tavırlarınızdan tiksiniyorum'

Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde uzun süredir çözülemeyen çamurlu su rezaleti, CHP tabanında da gerginliğe yol açtı. Belediye Başkanı Birol A..
Coyote Block 2+ görücüye çıktı
Teknoloji

Coyote Block 2+ görücüye çıktı

Raytheon, 2024 World Defense Show Fuarı’nda Coyote Block 2+ Anti-Drone Sistemi’ni sergiledi.
Polonya, Hollanda, Almanya ayağa kalktı!: 'Askeri Schengen'i imzaladı! Resmen ilan ettiler
Dünya

Polonya, Hollanda, Almanya ayağa kalktı!: 'Askeri Schengen'i imzaladı! Resmen ilan ettiler

Almanya, Hollanda da yeniden imzalanan anlaşma ile hızlı bir yardım koridoru oluşturulmasını olanak sağlayarak o ülkeler güçlerini birleştir..
AYM-Yargıtay kavgasının özeti! 4 teğmenle olay bitti mi?
Gündem

AYM-Yargıtay kavgasının özeti! 4 teğmenle olay bitti mi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "AYM-Yargıtay kavgasının özeti! 4 teğmenle olay bitti mi?" başlık..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23