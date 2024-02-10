40 yıldır ekmeğini böyle kazanıyordu! Bu meslek teknolojiye yeniliyor

Topaktaş, semerleri satmak için Karaman, Gülnar, Ermenek tarafına götürdüğünü ama oralarda da satamadığını belirterek, “Eskiden iş gelirdi. Yalnız 2-3 senedir kimse gelmez oldu. Onlarda patpata döndü. Aşağı yukarı 5 ayda bir semer satamaz hale geldim. Bir semerin maliyeti bin 500 ile 2 bin lira arası. Bende 3 ile 3 bin 500 liraya satıyorum. Üç günde bir semer yaparım. Bin 500 lira maliyetinden 2 bin lira kalır ama iki ayda üç ayda bir semer satıyorum kurtarmıyor. Bir semerin işçiliği 3 gün 4 gün sürüyor. Semerin malzemesi keçesi Kahramanmaraş’taki keçe ustasından gelir. Derisi İzmir Tire’den gelir. Ağacı kayısı ağacıdır. Burada kayısıyı kesen bahçecilerden tedarik ederiz. O şekilde hızara götürürüm. Orada kestiririm. Bir günde keçesini. Üç günde normal olsa dört günde bir semer ayda en fazla yapacak olduğum 5-6 semer. Onu da satamıyorum, satamadığım için yapmıyorum meslek bitti” diye konuştu.