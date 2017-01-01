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40 yılda 5 sergi açtı, 1 tane resim satamadı

  • Erzurum'da, 40 yıldır yağlı boya, oymacılık, kuru kalem ve ahşap yakma üzerine resim ile tablo yapan Canip Cihangir (53), açtığı 5 sergide bugüne kadar tek bir eser satamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Cihangir, "Bir sergimde öğrencilerimden biri yaptığı eserini getirip sergime koymak istedi. Hatırı kalmasın diye astım. Sergide tek satılan eser de o oldu" diyerek, gülümseten bir anısını anlattı.

  • Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden 2000 yılında mezun olan Cihangir'in yetiştirdiği yüzlerce öğrenci bulunuyor. Yaptığı eserlerinin beğeni topladığını ama iş satışa geldiğinde 40 yıldır siftahsız olduğunu anlatan Cihangir, "Eserlerim 100 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıkıyor. Ama bugüne kadar neden satamadım anlamış değilim. 40 yıldır siftah yaptığım yok" dedi.

  • Gülükseten bir anısını da anlatan Cihangir, "Hiç unutmam bir sergimde öğrencilerimden biri yaptığı eserini getirip sergime koymak istedi. Tabloya baktığımda asılmayacak bir resimdi. Ama hatırı kalmasın diye astım. Sergide tek satılan eser de o oldu" dedi.

  • Cihangir, "Hediye verdiğim kişiler eserlerimi evinin en güzel yerine asıyor. Ama satamıyorum. Doğu'da ahşap yakma sanatı üzerine benden başka sanatçı da yok" diye konuştu.

  • Eserlerinin büyük bir bölümünü atıl durumdaki odunlardan yaptığını sözlerine ekleyen evli ve 3 çocuk babası Canip Cihangir, "Emekli maaşı ile geçiniyorum. Yaptığım eserleri satamayınca yüzlercesi elimde birikti. Ben de eşe, dosta hediye ettim. Sanatımı çok sevdiğim için bırakmayı hiç düşünmüyorum. Eserlerimi satamasam da sanatçı yetiştirmeye devam edeceğim" dedi.

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