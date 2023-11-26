40 milyon Euro’luk merkez! İlk Döngüsel Ekonomi Merkezi'ni Torino'da açtı! 2030’a kadar 2 milyar Euro kazandıracak!

Araç yenilemede (Onarım, Yeniden Üretim ve Yeniden Kullanım) araçlar, yeni, yeniden üretilen veya kullanılmış parçalar kullanılarak estetik ve mekanik olarak onarılacak. Sonrasında ise Stellantis'in üretici sertifikalı ikinci el araç programı SPOTICAR ve Stellantis &You satış ve servis ağı üzerinden yeniden satılacak. Araç sökümünde (Geri Dönüşüm, Yeniden Üretim ve Yeniden Kullanım) ise araçlar, yaşam döngülerinin sonunda, yeniden üretilecek, yeniden kullanılacak veya geri dönüşüm malzemesi olarak kullanılacak parçalar için değerli bir kaynak haline gelecek. Özellikle DE Hub tarafından yönetilen kullanılmış OEM parçalar, SUSTAINera'nın 'Yeniden Kullanım' hedefine kaynak sağlamak için şirketin iş ortağı B-Parts tarafından sağlanan stokla entegre olacak." Yüksek performanslı DE Merkezi, faaliyetler, malzeme ve süreçlerin dikey entegrasyonu arasında verimlilik ve sinerji yaratacak. Stellantis, tüketim modelini değiştirmek, çevresel etkiyi azaltmak ve şirketin 2038'e kadar net sıfır karbonlu olma yönündeki agresif karbondan arındırma hedefini daha iyi yönetmek için akıllı, entegre bir ekosistem oluşturmak üzere yeteneklerini, ekiplerini ve tesislerini oluşturuyor. Yakın zamanda duyurulan Batarya Teknolojisi Merkezi'ne ek olarak Mirafiori Kompleksi'nde merkezin açılması, Stellantis'in İtalya'ya ve oradaki iş gücüne olan bağlılığını güçlendiriyor.