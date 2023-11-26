40 milyon Euro’luk merkez! İlk Döngüsel Ekonomi Merkezi'ni Torino'da açtı! 2030’a kadar 2 milyar Euro kazandıracak!

İtalya'nın Torino kentindeki Mirafiori Kompleksi'nde yer alan SUSTAINera Döngüsel Ekonomi Merkezi (DE Merkezi), Stellantis'in döngüsel ekonomi hedeflerini 4R stratejisini ifade eden yeniden üretim (Reman), onarım (Repair), yeniden kullanım (Reuse) ve geri dönüşüm (Recycle) kapsamında 360 derecelik bir yaklaşımla ele alıyor. İleri teknolojiye sahip merkezin temel hedefleri, parçaların ve araçların ömrünü uzatarak mümkün olduğu kadar uzun süre dayanmalarını sağlamak olacak. Bu süreç artık mümkün olmadığında ise yeniden imalat faaliyetinden ve ömrünü tamamlamış araç sökme faaliyetinden geri dönüşüm için malzemeler toplanıyor. Bu malzemeler, yeni araç ve yeni parçalar oluşturmak üzere üretim döngüsüne geri gönderiliyor. Merkez, ilk etapta 4R stratejisini uygulayan dört etkinliği de gerçekleştirebiliyor ve kapsamı yakın dönemde daha da genişleyecek. Merkezde ilk aşamada uygulamaya alınan 4R süreçleri şöyle: "Yeniden üretimde (Reman) motorlar, şanzımanlar ve elektrikli araç bataryaları gibi kullanılmış, aşınmış veya arızalı bileşenler, kaliteden ödün vermeden sökülüyor, temizleniyor ve orijinal OEM normlarına göre yeniden üretiliyor. Amaç ise Stellantis yedek parça çatısı altında SUSTAINera etiketi ile sürdürülebilir ve uygun fiyatlı bir alternatif sunmak oluyor. Tesisin 2025 yılına kadar 50 binden fazla yeniden üretilmiş parçayı yönetmesi ve bu sayının 2030 yılına kadar 150 bine çıkması bekleniyor. Ayırma merkezinde (Yeniden Üretim, Geri Dönüşüm) tesis, yaklaşık 2.5 milyon aşınmış parçayı 2025 yılına kadar yeniden üreterek geri dönüşümünü sağlayacak. Bu sayı 2030 yılında 8 milyona çıkacak.