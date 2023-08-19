  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
40 derece sıcakta kayak keyfi

2023-08-19 19:29:21
40 derece sıcakta kayak keyfi

Doğa tutkunu vatandaş çıktığı 3 bin 250 rakımda ağustos ayında kayak yaptı.

#1
Foto - 40 derece sıcakta kayak keyfi

Erzincan’da doğa tutkunu kayak hocası Canser Atila ağustos ayında çıktığı 3 bin 250 rakımda kayak yaparak serinlerdi.

#2
Foto - 40 derece sıcakta kayak keyfi

Erzincan’da kayak hocası ve doğa tutkunu Canser Atila motosikletiyle çıktığı Ergan Dağı’nın zirvesinde tişörtünü ve şortunu giyinerek kayak yaptı. Hava sıcaklığının 40 dereceleri bulunduğu Erzincan’da 12 ay boyunca erimeyen kar birikintisini kendine pist yapan Atila bunaltıcı sıcaklıklarda kayak yaparak serinledi. Kentte yaz-kış demeden ilklere imza atan Canser Atila bu kez de ağustos ayının sıcağında kayak takımlarını motosikletine yükleyerek 3 bin 250 rakıma çıktı. Gopro kamerasıyla da o anları anbean kaydeden Atila muhteşem manzara eşliğinde kayak yapmanın tadını çıkararak unutulmaz bir gün yaşadı.

#3
Foto - 40 derece sıcakta kayak keyfi

Daha önce buna benzer bir çok etkinlik yapan ve doğanın güzelliklerinin tadını çıkarak Canser Atila, erimeyen kar birikintisini fırsat bildiğini belirterek, “Şuan da Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nin üzerindeyiz. Yaklaşık olarak rakımımız 3 bin 250 metre. Burada 12 ay boyunca erimeyen karımız var. Biz de bunu fırsat bilerek ağustos ayında kabrimizi, tişörtümüzü, kayaklarımız alıp kros motorlarımızla dağa çıktık. Güzel bir kayak yapalım dedik. Herkesi kışın Erzincan’a kayak yapmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - 40 derece sıcakta kayak keyfi

Süveyş Kanalı'ndan daha uzun! Türkiye'nin dev projesi hayata geçti
Resmi İlanlar

Süveyş Kanalı'ndan daha uzun! Türkiye'nin dev projesi hayata geçti

Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı'ndan daha uzun olan ve yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla hayat geçirilen Mardin-Ceylanpınar Ana Kanalı hizm..
Fatih Altaylı FETÖ hayranı çıktı 'Hep geliyorum zaten'
Medya

Fatih Altaylı FETÖ hayranı çıktı 'Hep geliyorum zaten'

Gazeteci Fatih Altaylı’nın teknik adam Emre Belözoğlu'na yönelik FETÖ suçlamalarının ardından dün akşam saatlerinde kendisinin de geçmişte T..
New York Times'tan çarpıcı Rusya-Ukrayna savaşı iddiası!
Dünya

New York Times'tan çarpıcı Rusya-Ukrayna savaşı iddiası!

Bir buçuk yıla yakın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında iki tarafta yaklaşık 200 bin askerin öldüğü iddia edildi.
Devlet dairelerindeki israf…
Gündem

Devlet dairelerindeki israf…

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Sandıkçıoğlu'nun "Devlet dairelerindeki israf…" başlıklı yazısı...
İki ülke Nijer'e savaş uçağı gönderdi
Dünya

İki ülke Nijer'e savaş uçağı gönderdi

Mali ve Burkina Faso, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e olası askeri müdahalesine karşı bu ülkeye savaş uçağı gö..
Beylikdüzü’nde korkunç olay
Gündem

Beylikdüzü’nde korkunç olay

Beylikdüzü’nde oturduğu binanın 13’üncü katından düşen kadın hayatını kaybetti.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23