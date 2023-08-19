40 derece sıcakta kayak keyfi

Daha önce buna benzer bir çok etkinlik yapan ve doğanın güzelliklerinin tadını çıkarak Canser Atila, erimeyen kar birikintisini fırsat bildiğini belirterek, “Şuan da Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nin üzerindeyiz. Yaklaşık olarak rakımımız 3 bin 250 metre. Burada 12 ay boyunca erimeyen karımız var. Biz de bunu fırsat bilerek ağustos ayında kabrimizi, tişörtümüzü, kayaklarımız alıp kros motorlarımızla dağa çıktık. Güzel bir kayak yapalım dedik. Herkesi kışın Erzincan’a kayak yapmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.