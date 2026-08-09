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4 yıl üst üste şampiyona olan takım ama... Devre mülk gibi oyuncu almaya çalışıyoruz!

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4 yıl üst üste şampiyona olan takım ama... Devre mülk gibi oyuncu almaya çalışıyoruz!

Galatasaray taraftarları takımın son durumundan hiç memnun değil. Transfer konusu ise sinirleri iyice geriyor. Sosyal medyada konuyla ilgili ilginç yorumlar var.

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#1
Foto - 4 yıl üst üste şampiyona olan takım ama... Devre mülk gibi oyuncu almaya çalışıyoruz!

4 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray yeni sezon öncesinde çok gergin... Hazırlık karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:

#2
Foto - 4 yıl üst üste şampiyona olan takım ama... Devre mülk gibi oyuncu almaya çalışıyoruz!

Galatasaray 5-1 Ümraniyespor Galatasaray 0-2 Monza Galatasaray 0-3 Venezia Galatasaray 3-3 Rennes Galatasaray 1-2 Villarreal

#3
Foto - 4 yıl üst üste şampiyona olan takım ama... Devre mülk gibi oyuncu almaya çalışıyoruz!

Sadece Ümraniyespor sınavında galibiyet görüldü.

#4
Foto - 4 yıl üst üste şampiyona olan takım ama... Devre mülk gibi oyuncu almaya çalışıyoruz!

Sosyal medyada, Galatasaray'ın transfer stratejisiyle ilgili de tepkiler mevcut... "Transfer yerine arkadaşlık mı teklif ediyorsunuz? Devre mülk gibi oyuncu almaya çalışıyoruz. Acele etmeye gerek yok. Ara transfere kadar vaktimiz var. Ocak ayına kadar takımdaki eksikleri belirleriz" şeklinde yorumlar yapılıyor.

#5
Foto - 4 yıl üst üste şampiyona olan takım ama... Devre mülk gibi oyuncu almaya çalışıyoruz!

Ayrıca, "4 yıl üst üste şampiyon olup şu anda bu kadar tepki almayı nasıl başardınız? Bu bir tez konusudur. Geçen sezon Sane nasıl o kadar erken geldi? Herhalde tarihte bir hata yaptılar. Fotospor'a göre; Kimseyi almayın. En iyi kadro bizdeymiş. Madem buna inanılıyor, transfere gerek yok" ifadeleri de mevcut.

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