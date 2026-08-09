4 yıl üst üste şampiyona olan takım ama... Devre mülk gibi oyuncu almaya çalışıyoruz!

Ayrıca, "4 yıl üst üste şampiyon olup şu anda bu kadar tepki almayı nasıl başardınız? Bu bir tez konusudur. Geçen sezon Sane nasıl o kadar erken geldi? Herhalde tarihte bir hata yaptılar. Fotospor'a göre; Kimseyi almayın. En iyi kadro bizdeymiş. Madem buna inanılıyor, transfere gerek yok" ifadeleri de mevcut.