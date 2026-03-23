Milyarlık F-35 projesinde skandal gelişme! Radarsız teslim edilecekler, gökyüzünde mecburen "kör uçuş" yapacaklar Altay Tankı projesini ipten alan ülke bakın kimmiş! Devlet Başkanı 'Türkiye'ye hemen yapın' talimatı vermiş Dev savunma paketi için sessiz sedasız onay çıktı! Gelişmiş füzelerden anti-İHA sistemlerine kadar her şey alınacak
4 yeni dev fırkateyn için imzalar atıldı! Donanma, denizaltı avcısı devlerle güçlenecek
4 yeni dev fırkateyn için imzalar atıldı! Donanma, denizaltı avcısı devlerle güçlenecek

Almanya Federal Meclisi, deniz kuvvetlerini modernleştirme planı kapsamında dört yeni MEKO A-200 tipi fırkateynin tedarik sürecine resmen onay verdi. Denizaltı savunma harbi kabiliyetini zirveye taşıyacak olan bu fırkateynlerin ilki 2029 yılında sularla buluşacak. TKMS ile yapılan bu dev anlaşma, Almanya’nın NATO kapsamındaki görevlerini daha etkin yerine getirmesini sağlarken ülkenin denizlerdeki caydırıcılığını da pekiştirecek.

Karar, Alman Donanması’nın özellikle denizaltı savunma harbi kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Onay, Ocak ayı sonunda TKMS ile Almanya Federal Bundeswehr Donanım, Bilgi Teknolojileri ve Hizmet Destek Ofisi arasında imzalanan ön anlaşmanın kapsamını genişletiyor.

Bu kapsamda TKMS tedarik zincirini aktif tutacak. Alt yüklenicilerle üretim kapasitesini koruyacak. Malzeme ve ekipman siparişlerini başlatacak. Böylece nihai inşa sözleşmesi öncesinde programın takvime uygun ilerlemesi sağlanacak. TKMS tarafından geliştirilen MEKO A-200 tasarımı, halihazırda uluslararası kullanıcılar tarafından tercih edilen ve operasyonel olarak kendini kanıtlamış bir platform olarak öne çıkıyor.

Yeni fırkateynlerin, NATO gereksinimleri doğrultusunda özellikle denizaltı savunma harbi (ASW) kabiliyetinde hızlı bir artış sağlaması bekleniyor. Program kapsamında ilk fırkateynin 2029 yılı sonuna doğru teslim edilmesi planlanıyor. Mevcut ön sözleşme ve hazırlık adımları, bu takvimin korunmasını hedefliyor.

Proje, Almanya’nın NATO kapsamındaki deniz savunma görevlerini yerine getirme kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda ülkenin geniş kapsamlı deniz kuvvetleri modernizasyon planının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

+90 (553) 313 94 23