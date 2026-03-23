4 yeni dev fırkateyn için imzalar atıldı! Donanma, denizaltı avcısı devlerle güçlenecek
Almanya Federal Meclisi, deniz kuvvetlerini modernleştirme planı kapsamında dört yeni MEKO A-200 tipi fırkateynin tedarik sürecine resmen onay verdi. Denizaltı savunma harbi kabiliyetini zirveye taşıyacak olan bu fırkateynlerin ilki 2029 yılında sularla buluşacak. TKMS ile yapılan bu dev anlaşma, Almanya’nın NATO kapsamındaki görevlerini daha etkin yerine getirmesini sağlarken ülkenin denizlerdeki caydırıcılığını da pekiştirecek.