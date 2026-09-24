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Fatih Terim'in ses getiren Okan Buruk ve beşinci şampiyonluk sözleri

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Fatih Terim'in ses getiren Okan Buruk ve beşinci şampiyonluk sözleri

Galatasaray efsanesi Fatih Terim, Trabzonspor maçının ardından tepki gören Okan Buruk için konuştu. Terim'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

#1
Foto - Fatih Terim'in ses getiren Okan Buruk ve beşinci şampiyonluk sözleri

Galatasaray'ın efsane futbolcusu, kaptanı ve teknik direktörü Fatih Terim, kendi Youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Terim'in eleştirilerin hedefindeki Okan Buruk için söylediği sözler gündem oldu.

#2
Foto - Fatih Terim'in ses getiren Okan Buruk ve beşinci şampiyonluk sözleri

Fatih Terim, öğrencisi ve meslektaşı Okan Buruk'a destek oldu. Terim, Buruk'un çok başarılı olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

#3
Foto - Fatih Terim'in ses getiren Okan Buruk ve beşinci şampiyonluk sözleri

"Hayatım boyunca Galatasaray'da birlik beraberliği savundum. Orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var. Bazen her ne kadar 'Yeniler içinde onu niye saymıyorsun?' deseler de bana, şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş birini onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için."

#4
Foto - Fatih Terim'in ses getiren Okan Buruk ve beşinci şampiyonluk sözleri

Fatih Terim, kırılan rekorların ne kendisine ne de Okan Buruk'un değil Galatasaray'ın kırdığını söyledi.

#5
Foto - Fatih Terim'in ses getiren Okan Buruk ve beşinci şampiyonluk sözleri

"Bu sene üst üste 5. kez şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Rekor olur mu? Ne benim, ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray."

#6
Foto - Fatih Terim'in ses getiren Okan Buruk ve beşinci şampiyonluk sözleri

Fatih Terim teknik direktör olarak Galatasaray ile üst üste 4 lig şampiyonluğu yaşayan tek isimdi. Okan Buruk, Galatasaray'da ve Türk futbolunda başaran ikinci isim oldu. Buruk bu sezon da Galatasaray'da lig şampiyonluğu yaşarsa üst üste 5 lig şampiyonluk rekorunu kıracak.

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