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Hayat-Aktüel
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4 ilde 119 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

2021-12-24 16:17:52
4 ilde 119 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Şırnak, Elazığ, Bingöl ve Batman'da kar nedeniyle 119 yerleşim yerinin yolu kapandı. Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün akşamdan bu yana kent merkezi ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Merkeze bağlı 4 köy ile 2 mezra, Beytüşşebap'a bağlı 15 köy ile 4 mezra ve Uludere'ye bağlı 1 köyle ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede 3 loder, 3 greyder, 5 kar bıçaklı kamyon ve 11 ekiple, kapanan yolların açılması için yoğun çaba gösteriliyor. Kent merkezinde de yağışın ulaşımda aksamaya yol açmaması için belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

#1
Foto - Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu. Yağışın devam ettiği ilçelerden Palu'da 4, Sivrice'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu. Yağışın devam ettiği ilçelerden Palu'da 4, Sivrice'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

#2
Foto - Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 2 köy ile ilçelerden Genç'te 1, Solhan'da 4 köyle ulaşım sağlanamıyor. Yolların ulaşıma açılması için il genelinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 2 köy ile ilçelerden Genç'te 1, Solhan'da 4 köyle ulaşım sağlanamıyor. Yolların ulaşıma açılması için il genelinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

#3
Foto - Batman'da karın etkili olduğu ilçelerden Kozluk'ta 3 köy ve 7 mezra, Sason'da 26 köy ve 45 mezra yolu kapandı. Ekiplerin kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Batman'da karın etkili olduğu ilçelerden Kozluk'ta 3 köy ve 7 mezra, Sason'da 26 köy ve 45 mezra yolu kapandı. Ekiplerin kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmaları sürüyor.

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