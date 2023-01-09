37 yıllık çarşı yeniden merkez olacak!

Eski Tokat Belediye Başkanı Hüdai Sayıbaş'ın belediye başkanlığı döneminde 1985 yılında açılan kentin en eski alışveriş merkezlerinden Yeraltı Çarşısının eski canlılığını kazanması için start verildi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 2 bin 500 metrekarelik fiziki alanda yaklaşık bin 600 metrekarelik kapalı alana sahip olan çarşının yenileceğini söyledi. Çarşının yapıldığı günden bugüne çok kısıtlı tadilatlar gördüğünü belirten Başkan Eroğlu, “Gerek esnafımızdan bize gelen talepler gerek kendi yaptığımız teşhisler, gerekse halkımızdan gelen istekler sonucunda çarşımızla ilgili bir farklılığa, bir rehabilitasyon sürecine sokmaya, restorasyon yapmaya ihtiyaç duyduk. Ve bu noktada bundan birkaç ay önce bir proje çizdirerek yapılan ihale sonucu çok kısa sürede rehabilitasyonuna başlıyoruz.