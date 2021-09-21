2021-09-21 15:00:38 3600 ek göstergeli maaşlar ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ikramiyeleri ne kadar?
3600 ek gösterge kamuda çalışan binlerce memurun aylık ücretlerinin yanında memurların emekli olduktan itibaren emekli maaşlarını ve emekli ikramiyelerini hesaplama noktasında en büyük kriter olmakta. Ek göstergenin artışı özellikle de 3600’e yükseltilmesi demek emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin de artacağı anlamına gelmekte. 3600 ek gösterge, polis, hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmen maaşları ve ikramiyelerini direk olarak etkilemekte. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge artışı ne zaman? 3600 ek gösterge artışı ile 3600 ek göstergeli maaşlar ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ikramiyeleri ne kadar?