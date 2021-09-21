3600 ek göstergeli maaşlar ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ikramiyeleri ne kadar?

3600 ek göstergeli maaşlar ne kadar olacak? Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı’na tabi 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600’e çıkarsa 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkacak. Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkacak ve 1.021 lira bir artış olacak. Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600’e yükselirse 3 bin 873 lira olan emekli maaşı 4 bin 723 liraya çıkacak. Yani 849 lira artış olacak. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükselecek ve 906 lira bir artış olacak.