2021-10-11 10:13:59 3600 ek gösterge ne zaman çıkar? 3600 ek gösterge yılbaşı öncesi çıkar mı?
3600 ek gösterge son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek gösterge artışına yönelik müjdesi sonrası tüm gözler 3600 ek gösterge yasasının ne zaman çıkacağındaydı. Toplu sözleşmede masaya yatırılan 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih ne bir şeklide açıklanırken, 360 ek gösterge artışı ile kim ne kadar emekli ve emekli ikramiyesi alacağını sorgular oldu. 3600 ek gösterge çıkması durumunda emekli memurun maaşında 1.000 liraya varan artış olacak. İkramiyelerdeki artış da 30 bin lirayı bulacak. Peki 360 ek gösterge ne zaman çıkar? 3600 ek gösterge yılbaşı öncesi çıkar mı? 3600 ek gösterge görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte 3600 ek göstergesi son durum gelişmesi.