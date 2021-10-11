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Ekonomi
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3600 ek gösterge ne zaman çıkar? 3600 ek gösterge yılbaşı öncesi çıkar mı?

2021-10-11 10:13:59
3600 ek gösterge ne zaman çıkar? 3600 ek gösterge yılbaşı öncesi çıkar mı?

3600 ek gösterge son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek gösterge artışına yönelik müjdesi sonrası tüm gözler 3600 ek gösterge yasasının ne zaman çıkacağındaydı. Toplu sözleşmede masaya yatırılan 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih ne bir şeklide açıklanırken, 360 ek gösterge artışı ile kim ne kadar emekli ve emekli ikramiyesi alacağını sorgular oldu. 3600 ek gösterge çıkması durumunda emekli memurun maaşında 1.000 liraya varan artış olacak. İkramiyelerdeki artış da 30 bin lirayı bulacak. Peki 360 ek gösterge ne zaman çıkar? 3600 ek gösterge yılbaşı öncesi çıkar mı? 3600 ek gösterge görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte 3600 ek göstergesi son durum gelişmesi.

#1
Foto - 3600 ek gösterge düzenlemesinde son günlerde peş peşe son dakika müjdeli haberler ardı ardına geliyor. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

3600 ek gösterge düzenlemesinde son günlerde peş peşe son dakika müjdeli haberler ardı ardına geliyor. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için 3600 ek gösterge meselesini tekrar edip duruyor" dedi. Bu sözü verenin kendileri olduğunu belirten Erdoğan, meselenin gelecek yılın sonuna kadar çözüleceğini ifade etti.

#2
Foto - 3600 ek gösterge yılbaşı öncesi çıkar mı? Memur-Sen olarak Türkiye’de kamu görevlilerinin örgütlendiği ve bir milyon kapasiteyi aşan örgütlü yapı olarak 6 dönem toplu sözleşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6 dönem toplu sözleşme içinde 350 kazanıma imza attıklarını anlattı. Yalçın, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi kararlarını da bu toplu sözleşmede aldıklarını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü;

3600 ek gösterge yılbaşı öncesi çıkar mı? Memur-Sen olarak Türkiye’de kamu görevlilerinin örgütlendiği ve bir milyon kapasiteyi aşan örgütlü yapı olarak 6 dönem toplu sözleşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6 dönem toplu sözleşme içinde 350 kazanıma imza attıklarını anlattı. Yalçın, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi kararlarını da bu toplu sözleşmede aldıklarını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bunların ikisi de 2022 yılı içinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile çalışılacak ve tamamlanacaktır.

#3
Foto - Bugünlerde siyasette bir tartışma var. '3600'ü kim teklif etti?' diye. 3600 ek gösterge, 6 dönem toplu sözleşmenin tamamında Memur Sen'in teklif ettiği bir maddedir. Dolayısıyla teklif bize aittir.

Bugünlerde siyasette bir tartışma var. '3600'ü kim teklif etti?' diye. 3600 ek gösterge, 6 dönem toplu sözleşmenin tamamında Memur Sen'in teklif ettiği bir maddedir. Dolayısıyla teklif bize aittir.

#4
Foto - Toplu sözleşme kararı bize aittir. Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımıza aittir. 2022 yılı içinde çalışacağız tamamlayacağız. İcraat da Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip olacaktır diye düşünüyoruz. Bu tartışmaya girmeksizin 3600'ün kapsamına ilişkin bütün kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, ek gösterge sistematiğini adil bir şekilde düzenleyecek çalışmayı da bir an önce başlatmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bu konuya ilişkin bir mutabakat sağladık. Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda buna ilişkin bir startı vereceğiz kasım ayı içinde.

Toplu sözleşme kararı bize aittir. Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımıza aittir. 2022 yılı içinde çalışacağız tamamlayacağız. İcraat da Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip olacaktır diye düşünüyoruz. Bu tartışmaya girmeksizin 3600'ün kapsamına ilişkin bütün kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, ek gösterge sistematiğini adil bir şekilde düzenleyecek çalışmayı da bir an önce başlatmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bu konuya ilişkin bir mutabakat sağladık. Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda buna ilişkin bir startı vereceğiz kasım ayı içinde."

#5
Foto - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." dedi. Soylu, şöyle devam etti: "Mesela bugün Sayın Kılıçdaroğlu birtakım ifadeler kullanmış. Polisimizin 3600 meselesi üzerinden güya eleştiri yapacak. Doğrudur. 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar.

#6
Foto - Ek göstergenin 2200’den veya 3000’den 3600’e yükseltilmesi emekli aylığını da ikramiyeyi de farklı etkiliyor. Sendikalar artık kamuda en düşük ek göstergenin 3600 olmasını talep ediyor. Tabii bu taleplerin maliyet etkisi de analiz ediliyor. Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı’na tabi 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor.

Ek göstergenin 2200’den veya 3000’den 3600’e yükseltilmesi emekli aylığını da ikramiyeyi de farklı etkiliyor. Sendikalar artık kamuda en düşük ek göstergenin 3600 olmasını talep ediyor. Tabii bu taleplerin maliyet etkisi de analiz ediliyor. Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı’na tabi 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor.

#7
Foto - Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükseliyor ve 1.021 lira bir artış oluyor. Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi halinde 3 bin 873 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli aylığında 849 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkıyor ve 906 lira bir artış oluyor.

Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükseliyor ve 1.021 lira bir artış oluyor. Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi halinde 3 bin 873 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli aylığında 849 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkıyor ve 906 lira bir artış oluyor.

#8
Foto - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "3600 ek gösterge meselesini vurgulamıştım. 3600 meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacak. O kanun gerektiren bir şey biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM gereğini yapacak. 3600 ek gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacak."

#9
Foto - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 3600 ek gösterge beklentisine ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi;

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 3600 ek gösterge beklentisine ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi; "Adaletsizlikleri ortadan kaldırmak ve çalışma hayatındaki barışı tesis etmek en büyük siyasi hedefimiz oldu. Bugüne kadar yaptığımız bu çalışmaları, yeni yasama döneminde de doğru ve evrensel değerlere uygun olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz."

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