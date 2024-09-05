350 bin kişiye borç takıp iflas bildirdiler! Herkes isyanda

FTI iflas yöneticisi Axel Bierbach, tahmini 350 bin alacaklının artık alacaklarını kaydedebileceğini söyledi. Alacaklılar toplantısı 20 Kasım’da Münih’te gerçekleşecek. Bierbach’a göre, büyük bir çoğunluk paket tur müşterileri olup, bu müşteriler Alman Seyahat Güvenlik Fonu (DRSF) tarafından – ancak paket tur için – tazmin edilecekler. Ek hizmetler için, örneğin seyahat iptal sigortası veya geziler için talepler, iflas yöneticisine yapılmak zorunda. Ayrıca, taleplerini alamayacak olan yaklaşık 2.000 ila 3.000 otelci ile diğer hizmet sağlayıcılar ve tedarikçiler de bulunuyor. Çünkü FTI Grubu’nun biriktirdiği borç miktarı devasa.