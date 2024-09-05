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Ekonomi
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350 bin kişiye borç takıp iflas bildirdiler! Herkes isyanda

2024-09-05 16:43:06
350 bin kişiye borç takıp iflas bildirdiler! Herkes isyanda

Antalya, Bodrum ve Marmaris'i de yakından etkileyen iflas gelişmesi sonrası flaş bir duyuru yapıldı.

#1
Foto - 350 bin kişiye borç takıp iflas bildirdiler! Herkes isyanda

Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü olan FTI GROUP'un ana şirketi FTI Touristik GmbH, 3 Haziran 2024 Pazartesi günü Münih Yerel Mahkemesinde iflas davasının açılması için başvuruda bulunmuştu. FTI'ye geçici iflas yöneticisi atanmıştı.

#2
Foto - 350 bin kişiye borç takıp iflas bildirdiler! Herkes isyanda

İflas eden seyahat grubu FTI'nin 1 milyar euroluk borcu bulunuyor. Şirket şu anda tasfiye ediliyor. FTI'den paket tur satın alan yolculara Almanya Seyahat Sigorta Fonu'ndan geri ödeme yapılıyor. Diğer müşteriler için başka seçenekler de bulunuyor.

#3
Foto - 350 bin kişiye borç takıp iflas bildirdiler! Herkes isyanda

FTI iflas yöneticisi Axel Bierbach, tahmini 350 bin alacaklının artık alacaklarını kaydedebileceğini söyledi. Alacaklılar toplantısı 20 Kasım’da Münih’te gerçekleşecek. Bierbach’a göre, büyük bir çoğunluk paket tur müşterileri olup, bu müşteriler Alman Seyahat Güvenlik Fonu (DRSF) tarafından – ancak paket tur için – tazmin edilecekler. Ek hizmetler için, örneğin seyahat iptal sigortası veya geziler için talepler, iflas yöneticisine yapılmak zorunda. Ayrıca, taleplerini alamayacak olan yaklaşık 2.000 ila 3.000 otelci ile diğer hizmet sağlayıcılar ve tedarikçiler de bulunuyor. Çünkü FTI Grubu’nun biriktirdiği borç miktarı devasa.

#4
Foto - 350 bin kişiye borç takıp iflas bildirdiler! Herkes isyanda

Özellikle otellerin satışından büyük beklentileri olduğunu belirten Bierbach, “Bu alanda yatırımcı arayışı çok başarılı gidiyor,” dedi.

#5
Foto - 350 bin kişiye borç takıp iflas bildirdiler! Herkes isyanda

“Birkaç teklif veren ile yoğun ve ileri seviyede görüşmeler yapıyoruz.” FTI’ye ait 54 otel var, sekizi mülkiyetinde, diğerleri ise işletme ve mülkiyet şirketlerinde.

#6
Foto - 350 bin kişiye borç takıp iflas bildirdiler! Herkes isyanda

Yunanistan’daki bir otel hariç hepsi açık kalmaya devam ediyor ve iyi rakamlar kaydediyor – iflas yöneticisine göre bu iyi bir haber, çünkü FTI Grubu’na ait yaklaşık 11.000 çalışandan 7.500’ü otellerde çalışıyor.

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