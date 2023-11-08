35 yıl önce denemek için ektiler, parayı kırdılar! 120 haneden 250 tonluk üretim! Fabrika bile hızlarına yetişemiyor

Dik yamaçlardaki bağlardan Her yıl farklı çeşitte ürün alan mahalleli 250 tondan fazla üzüm pekmezi üretimi yapıyor. Bunun yanı sıra Bağlar'da yetişen Üzümleri toplayıp kurutarak satışa çıkaran köylü kuru üzüm üretimi ile de pekmezi solladı geçti. Fıstık denildiği zaman akla ilk gelen şehir Gaziantep olurken Konya'nın yağlıca Mahallesi Gaziantep'e de antep fıstığı satıyor. 35 yıl önce deneme amaçlı ettikleri Menengiç ağaçları şimdilerde bir köyün geçim kaynağı haline dönüştü. Yöre halkının önemli bir gelir kaynağını oluşturan Antep fıstığı 40 bin ağaçtan 50 ton ürün veriyor. Üretilen fıstığın tamamı ise her yıl olduğu gibi bu yılda Gaziantep'te toptancılar tarafından satın alındı.