2023-11-08 12:39:39 35 yıl önce denemek için ektiler, parayı kırdılar! 120 haneden 250 tonluk üretim! Fabrika bile hızlarına yetişemiyor
35 yıl önce denemek için ektiler şimdi Bir köyün geçim kaynağı oldu. 120 hanelik o köyden 250 tonluk üretim çıkıyor. Kilosu ise 80 TL'den satışa çıkarılıyor. İşte tüm detaylar… Konya'nın Hadim ilçesine bağlı 120 haneli mahalle dağlık arazide yapılan tarımsal ürünler herkesin dikkatinde yer alıyor. Üzüm pekmezi, kuru üzüm, Antep fıstığı üretimi derken şimdi fabrika gibi harıl harıl çalışıyorlar. 120 haneli köyden 250 tonluk üretim herkesi şaşkına çeviriyor. İşte tüm detaylar…