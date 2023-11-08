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35 yıl önce denemek için ektiler, parayı kırdılar! 120 haneden 250 tonluk üretim! Fabrika bile hızlarına yetişemiyor

2023-11-08 12:39:39
35 yıl önce denemek için ektiler, parayı kırdılar! 120 haneden 250 tonluk üretim! Fabrika bile hızlarına yetişemiyor

35 yıl önce denemek için ektiler şimdi Bir köyün geçim kaynağı oldu. 120 hanelik o köyden 250 tonluk üretim çıkıyor. Kilosu ise 80 TL'den satışa çıkarılıyor. İşte tüm detaylar… Konya'nın Hadim ilçesine bağlı 120 haneli mahalle dağlık arazide yapılan tarımsal ürünler herkesin dikkatinde yer alıyor. Üzüm pekmezi, kuru üzüm, Antep fıstığı üretimi derken şimdi fabrika gibi harıl harıl çalışıyorlar. 120 haneli köyden 250 tonluk üretim herkesi şaşkına çeviriyor. İşte tüm detaylar…

#1
Foto - 35 yıl önce denemek için ektiler, parayı kırdılar! 120 haneden 250 tonluk üretim! Fabrika bile hızlarına yetişemiyor

Konya'nın Toros Dağları eteklerine kurulu ilçesi Hadim'e bağlı Yağcı Mahallesi zorlu coğrafyasını elverişli bir hale getirdi. Nitelikli üretim yaparak tarımda büyük gelir sağlayan mahalle yaklaşık 120 haneden oluşuyor. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Yağlıca Mahallesi sakinlerinin en büyük gelir kaynağı ise üzüm bağlarından oluşuyor. Üzüm bağlarına çok iyi bir şekilde bakan mahalleli genç yaşlı, çoluk çocuk demeden üretimin bir parçası oluyorlar. Sezonuna göre asma yaprağı ve üzüm çeşitlerini hasat eden Mahalleli bağ bozumunun ardından üzüm kurusu ve üzüm pekmezi üretimine geçiyor.

#2
Foto - 35 yıl önce denemek için ektiler, parayı kırdılar! 120 haneden 250 tonluk üretim! Fabrika bile hızlarına yetişemiyor

Dik yamaçlardaki bağlardan Her yıl farklı çeşitte ürün alan mahalleli 250 tondan fazla üzüm pekmezi üretimi yapıyor. Bunun yanı sıra Bağlar'da yetişen Üzümleri toplayıp kurutarak satışa çıkaran köylü kuru üzüm üretimi ile de pekmezi solladı geçti. Fıstık denildiği zaman akla ilk gelen şehir Gaziantep olurken Konya'nın yağlıca Mahallesi Gaziantep'e de antep fıstığı satıyor. 35 yıl önce deneme amaçlı ettikleri Menengiç ağaçları şimdilerde bir köyün geçim kaynağı haline dönüştü. Yöre halkının önemli bir gelir kaynağını oluşturan Antep fıstığı 40 bin ağaçtan 50 ton ürün veriyor. Üretilen fıstığın tamamı ise her yıl olduğu gibi bu yılda Gaziantep'te toptancılar tarafından satın alındı.

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