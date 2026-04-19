Dev bankalar tahminlerini yükseltti: Altın fiyatlarında rekor bekleniyor Dolu ve güneşe karşı tülden kalkan koruması Efsane mi, gerçeklik payı mı var? Balık yoğurtla yenirse zehirler mi? Uzman isim açıkladı: Cilt lekeleri nasıl geçer? Cilt lekelerine hangi vitaminler iyi gelir? Afyonkarahisar'da dev yatırım: Türkiye'nin ilk 'Yeşil OSB'si' Sinanpaşa'da yükseliyor CHP’li belediye ile ilgili skandal iddia! Geline iş oğluna ihale Türkiye’nin iletişim altyapısında dev atılım: Mobil yatırımlar 5 yılda 8 katına çıktı
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
35 kişiye iş kapısı oldu! Devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdi
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

35 kişiye iş kapısı oldu! Devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdi

Van’ın İpekyolu ilçesinde devlet desteğiyle unlu mamulleri imalathanesi açan 30 yaşındaki Sibel Karataş kurduğu işletmeyle hem üretime başladı hem de 35 kişiye istihdam sağladı.

Van’ın İpekyolu ilçesinde aldığı destekle kurduğu imalathanede üretime başlayan Sibel Karataş, kısa sürede 35 kişiye iş imkanı sağlayan bir işletme kurdu.

İpekyolu ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Karataş, hayalindeki işletmeyi kurmak için 2024'te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) girişimcilik eğitimi aldı. Karataş, eğitimini tamamladıktan sonra 2025'te proje hazırlayarak KOSGEB Kapasite Geliştirme Desteği Programı'na başvurdu. Projesi kabul edilen kadın girişimci, aldığı makine ekipman desteği sayesinde uzun yıllardır hayalini kurduğu unlu mamulleri imalathanesi açtı. 35 kişiye istihdam sağladığı işletmesinde börek, açma, simit, baklava, sütlü tatlılar, pasta çeşitlerinin yanı sıra yemekler hazırlayarak satışa sunan Karataş, üretime ve istihdama katkı sağlıyor. İşletmesinde meslek lisesi öğrencilerine de staj imkanı sağlayan Karataş, iş yerini daha da büyütmeyi planlıyor.

Karataş, devletin kadın girişimcilere verdiği destekler sayesinde iş yeri sahibi olduğunu söyledi. Daha önce eşiyle unlu mamulleri üretilen iş yerinde çalıştığını belirten Karataş, "Bursa'da eşim bu işi yapıyordu, ben de yanında bir şeyler öğreniyordum. Bir iş yeri açmak için Van'a yerleşme kararı aldık. Daha sonra tuttuğumuz dükkan içimize sindi. Nasıl yapabiliriz diye düşünürken KOSGEB ile tanıştım. Girişimcilik ve ileri girişimcilik eğitimi aldım. KOSGEB'deki yetkililerle görüştüm. Projemi hazırladım, başvurduk ve kabul edildi. Güzel bir destek aldık ve dükkanımızı açtık." dedi.

Çalışanlarıyla güzel vakit geçirdiğini dile getiren Karataş, şöyle devam etti: "Toplamda 35 kişiye istihdam sağlıyoruz. Stajyer öğrencilerimiz de var. Eşim de burada sigortalı çalışıyor ve usta öğreticilik belgesi olduğu için onun da öğrencileri var. Tüm ürünleri uygulamalı olarak yapıyorlar, sadece izletmiyoruz aynı zamanda tezgah bölümünde pişirme yöntemlerini öğreniyorlar ve salon bölümünde çalışıyorlar. Hayalim sadece bir yerde satış yapmak değildi, üretim yaparak insanlara bir şeyler katmak istiyordum. Kadın girişimcilerin iş hayatına atılması için verilen destekler önemli. Devlet desteği olmadan bir iş yeri açmanın maliyeti yüksek."

Karataş, devlet desteği sayesinde açtığı iş yerinde istihdam sağlamaya çalıştığını vurgulayarak, "Bu iş yerini belki destek almadan açabilirdim ama çok fazla borçlanırdım. KOSGEB ve İŞKUR'un destekleri bize çok yardımcı oluyor. Bu destekler kadın girişimcinin daha az zararla ve kendinden daha az ödün vererek iş yapmasını sağlıyor." diye konuştu.

Stajyer öğrenci Esra Çelik ise "Gastronomi bölümünü seviyorum ve burada iş öğreniyorum. İlerleyen süreçlerde işletme açmayı düşünüyorum. Ustamız sayesinde burada birçok şey öğrendik. Desteklerden dolayı herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Mehmetçik sahaya indi! Tam koruma sağlandı
Gündem

Mehmetçik sahaya indi! Tam koruma sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı; Somali Türk Deniz Görev Grubunun, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan, Sancar destek gemilerine refakat ve ka..
'Hz. Muhammed'siz Müslümanlık projesi!'
Aktüel

'Hz. Muhammed'siz Müslümanlık projesi!'

Mehmet Sürmeli Mirat Haber'de yazdı: Hz. Peygamber’in (sav) risaleti kabul edilmeden iman iddiasında bulunmak ve uhrevi kurtuluştan bahsetme..
Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü!
Yerel

Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü!

Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine molotoflu saldırı düzenleyen şüphelilerden Yalçın Demir Kırbaş (17), polisten kaçarken çıktığı çatıdan ..
Çocukları şiddete programlayan o kanala dur denildi: 7,5 milyon aboneli rezalet kapatıldı!
Gündem

Çocukları şiddete programlayan o kanala dur denildi: 7,5 milyon aboneli rezalet kapatıldı!

Dijital dünyanın çocuklarımızı hedef alan karanlık yüzü bir kez daha ifşa oldu. YouTube üzerinden milyonlarca çocuğun zihnini şiddetle, kinl..
Süleyman Soylu, Özgür'ü yerin dibine soktu
Gündem

Süleyman Soylu, Özgür'ü yerin dibine soktu

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Gülistan Doku açıklamalarına tepki gösterdi. Özel'i yerin dib..
Büyük gerilim: İran Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemileri vurdu!
Gündem

Büyük gerilim: İran Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemileri vurdu!

Hürmüz Boğazı bugün tekrar kapatıldı. Ancak 2 geminin boğazı geçmeye çalıştığı belirtildi. Gelen son dakika bilgisine göre İran cephesi gemi..
