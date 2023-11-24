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34 yıldır dinmeyen acı! Bebeğimi susturmak için emzik yerine kurşun sıktılar

2023-11-24 10:40:20
34 yıldır dinmeyen acı! Bebeğimi susturmak için emzik yerine kurşun sıktılar

PKK’lı teröristler 34 yıl önce Hakkari Yüksekova'da kundaktaki bebek dahil 28 kişiyi katletti. PKK katliamına tanık olan Mehmet Salih Aykut'un "Benim bebeğimin sesini kısmak için emzik yerine ağzına tüfekle kurşunlar sıkıp vahşice şehit ettiler" sözleri yürek yaktı. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 34 yıl önce PKK’lı teröristlerce kundaktaki bebek dahil 28 kişiyi katlettiği vahşetin acısı hala tazeliğini koruyor. İkiyaka köyü sakinleri, katliamın acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini söyledi. PKK'yı lanetleyen Halil Aykut, yıllar önce yaşanan katliamı “Bizler İkiyaka köyümüzde güvenlik korucusuyduk. Devletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı bilirdik. Kanlı terör örgütü PKK, 1989’da bizlerden yardım ve adam istedi. Vermedik ve biz sizlerden değiliz dedik. O dönemlerde kendilerine yardım vermeyen Kürt kökenli vatanseverlere katliam yapıp devletimizi lekelemeye kalkışan bu hainler, köyümüze saldırıp katliamı gerçekleştirdiler ve Aykut ailemizden 13’ü çocuk 6’sı kadın olmak üzere 28 vatandaşımızı haince şehit ettiler.

#1
Foto - 34 yıldır dinmeyen acı! Bebeğimi susturmak için emzik yerine kurşun sıktılar

'KUNDAKİ 1 YAŞINDAKİ BEBEKTEN 70 YAŞINDAKİ ANNEMİZE KADAR ACIMADILAR' Kundakta duran 1 yaşındaki bebekten tutun 70 yaşındaki annemize kadar acımadılar alçaklar. Hain terör örgütü, akşam saatlerinde köye baskın yaparak evlere ateş açmaya başladı. Bizim aileden 16 kişi şehit oldu. Annem, ağabeyim, 3 yengem ve 11 yeğenim şehit edildi. Diğerleri de bizim akrabamızdı. Kaç yıldır bu acıyı çekiyoruz. Teröre hep lanet ediyoruz. Annem 70 yaşındaydı. Kundaktaki bebeği de öldürdüler. Bunu nasıl yaptılar? Kim yapar böyle bir zulmü? Onları Allah’a havale ediyoruz. Lanet ediyoruz onlara. Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, valimize, paşamıza ve emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ederim. Bizler üzerinden 34 yıl geçmesine rağmen acımızı her günümüzde yaşıyoruz" ifadeleriyle anlattı.

#2
Foto - 34 yıldır dinmeyen acı! Bebeğimi susturmak için emzik yerine kurşun sıktılar

'BEBEĞİMİN BOĞAZINA KURŞUN SIKARAK SUSTURDULAR' PKK katliamına tanık olan Mehmet Salih Aykut “Benim bebeğimin sesini kısmak için emzik yerine ağzına tüfekle kurşunlar sıkıp vahşice şehit ettiler" diyerek katliamı şu sözlerle anlattı: PKK katliamına tanık olan Mehmet Salih Aykut ise “Benim bebeğimin sesini kısmak için emzik yerine ağzına tüfekle kurşunlar sıkıp vahşice şehit ettiler. Ben yaşadıkça bu gözlerde gözyaşı dinmeyecek, çünkü o caniler bebeğimin ağzına kurşunlar boşaltarak katlettiler. 34 yıldır gözlerimden yaş dinmedi. Onlar vahşice katliam yaparak, kardeşimin 5 çocuğunu, annemi, 3 çocuğumu ve eşimi şehit ettiler. '34 YILDIR AĞLIYORUM' Benim kızım daha 1 yaşındaydı. Hiç korkmadan bebeğimi susturmak için emzik yerine ağzına kurşunlar boşaltarak katlettiler. Bu acıya hangi yürek dayanır. Ben 34 yıldır ağlıyorum, gözlerimden yaş hiç dinmedi. Masum bir bebeği öldürdüler. Allah kabul eder mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın topu, tüfeği onların başlarında eksik olmayacaktır inşallah. Çünkü Erdoğan bizi bu terörden kurtardı. Allah devletimizden razı olsun...

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