2023-11-24 10:40:20 34 yıldır dinmeyen acı! Bebeğimi susturmak için emzik yerine kurşun sıktılar
PKK’lı teröristler 34 yıl önce Hakkari Yüksekova'da kundaktaki bebek dahil 28 kişiyi katletti. PKK katliamına tanık olan Mehmet Salih Aykut'un "Benim bebeğimin sesini kısmak için emzik yerine ağzına tüfekle kurşunlar sıkıp vahşice şehit ettiler" sözleri yürek yaktı. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 34 yıl önce PKK’lı teröristlerce kundaktaki bebek dahil 28 kişiyi katlettiği vahşetin acısı hala tazeliğini koruyor. İkiyaka köyü sakinleri, katliamın acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini söyledi. PKK'yı lanetleyen Halil Aykut, yıllar önce yaşanan katliamı “Bizler İkiyaka köyümüzde güvenlik korucusuyduk. Devletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı bilirdik. Kanlı terör örgütü PKK, 1989’da bizlerden yardım ve adam istedi. Vermedik ve biz sizlerden değiliz dedik. O dönemlerde kendilerine yardım vermeyen Kürt kökenli vatanseverlere katliam yapıp devletimizi lekelemeye kalkışan bu hainler, köyümüze saldırıp katliamı gerçekleştirdiler ve Aykut ailemizden 13’ü çocuk 6’sı kadın olmak üzere 28 vatandaşımızı haince şehit ettiler.