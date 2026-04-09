Hiç hesapta olmayan iki ilimiz için flaş karar: Petrol aranacak
Çoğunlukla Türkiye'nin sınır bölgelerine yakın noktalarda aranan petrol sondaj çalışmaları bu kez hiç akla gelmeyecek iki kentte başlıyor.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, İndigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ tarafından Aksaray İli Merkez ve Ortaköy İlçeleri ile Nevşehir İli Merkez, Acıgöl ve Gülşehir ilçeleri K32-c1,c2 Pafta adresinde arama ruhsatı bulunan 30202 hektar ruhsatlı alanın 1008,7 hektarlık bölümünde petrol arama faaliyeti planlanıyor.
Proje kapsamında jeolojik değerlendirmeler neticesinde belirlenmiş olan noktalarda toplam 7 adet sondaj kuyusu açılacak.
Açılacak sondaj kuyularında en fazla 1300 metre derinliğe kadar inilecek. Sondaj çalışmaları sırasında sirkülasyon sıvısı olarak su kullanılacak. Planlanan projede işletme aşamasında 4 kişi çalışacak.
Yapılacak çalışmalar ile rezerv tespiti ve üretim uygunluğu araştırılacak olup, daha sonra bu alanda ya da alanlarda üretim yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.
