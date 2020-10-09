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Dünya
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33 katlı gökdelen cayır cayır yandı!

2020-10-09 11:28:47
33 katlı gökdelen cayır cayır yandı!

Güney Kore'de gece yarısı meydana gelen bir yangında 33 katlı bir gökdelen cayır cayır yandı.

#1
Foto - 33 katlı binayı akşam 23.07'de saran alevler çığlıkların yükselmesine yol açtı, 15 kişinin hastaneye kaldırıldığı yangında 40'ın üstünde kişi çatıda tedavi görüyor. Alevler henüz söndürülemedi.

33 katlı binayı akşam 23.07'de saran alevler çığlıkların yükselmesine yol açtı, 15 kişinin hastaneye kaldırıldığı yangında 40'ın üstünde kişi çatıda tedavi görüyor. Alevler henüz söndürülemedi.

#2
Foto - 33 katlı binayı akşam 23.07'de saran alevler çığlıkların yükselmesine yol açtı.

33 katlı binayı akşam 23.07'de saran alevler çığlıkların yükselmesine yol açtı.

#3
Foto - Binanın 12’nci katında başladığı düşünülen yangın Ulsan kentinin Dal Dong bölgesinde tüm alan boyunca yayıldı.

Binanın 12’nci katında başladığı düşünülen yangın Ulsan kentinin Dal Dong bölgesinde tüm alan boyunca yayıldı.

#4
Foto - Alevlerin binanın tepesine kadar vardığı, bu sırada da dev beton parçalarının sokağa düştüğü görülüyor.

Alevlerin binanın tepesine kadar vardığı, bu sırada da dev beton parçalarının sokağa düştüğü görülüyor.

#5
Foto - Ulsan İtfaiye Departmanı halen daha alevleri söndürmeye çalışıyor.

Ulsan İtfaiye Departmanı halen daha alevleri söndürmeye çalışıyor.

#6
Foto - Yerel medyaya göre, yangın binada bölgedeki güçlü rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Rüzgar alevleri binanın yanındaki alışveriş merkezine taşıdı ancak oradaki yangın söndürüldü. İtfaiye Departmanı’nın verdiği bilgiye göre 15 kişi hastaneye kaldırılırken 43 kişi de kendilerini görevlilerin beklediği çatıya ulaştırıldı.

Yerel medyaya göre, yangın binada bölgedeki güçlü rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Rüzgar alevleri binanın yanındaki alışveriş merkezine taşıdı ancak oradaki yangın söndürüldü. İtfaiye Departmanı’nın verdiği bilgiye göre 15 kişi hastaneye kaldırılırken 43 kişi de kendilerini görevlilerin beklediği çatıya ulaştırıldı.

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