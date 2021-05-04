32 yıl tek başına yaşamıştı! Artık veda ediyor

Ancak sosyal medyadaki paylaşımlarının da sayesinde büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Morandi, her seferinde imza kampanyaları gibi destek gösterileriyle adada kalmayı başarabildi. İtalya'nın en güzel adalarından biriPembe kumlu plajları, el değmemiş doğasıyla İtalya'nın en güzel adalarından biri kabul edilen Budelli, geçen yıllarda satışa çıkarılınca büyük tepki çekmiş, sonunda ada kamulaştırılarak 2016'da ulusal park ilan edilmişti. La Maddalena Ulusal Parkı'na dahil edilen Budelli'de halen plajda yürümek, kıyıda yüzmek yasak. Adaya ancak teknelerle günübirlik olarak girişine izin verilen turistler sahilde değil bir patikada yürüyebiliyor. Mauro Morandi, Budelli'de "bekçilik" yaptığı yıllar boyunca bu patikayı temizlemek, ziyarete gelen turistlere adanın ekosistemiyle ilgili bilgi vermek gibi işler de yapmıştı. Yetkililerse Morandi'nin kaldığı bekçi kulübesinde izinsiz olarak değişiklikler de yaptığını öne sürüyordu. Adada çektiği fotoğrafları Instagram'da paylaşan Morandi'nin 65 binden fazla takipçisi bulunuyor. Takipçileri, adadan ayrılacağını açıklaması üzerine Morandi'ye "Neden İtalya'da iyi bir şey yapan insanlara karşı çıkılıyor?", "Hayatın boyunca sahili korudun, teşekkürü bu mu! Bu tam bir adaletsizlik" gibi destek mesajları yazdı.