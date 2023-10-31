30 yıl boyunca dayanıyor! Herkes almak için sıraya giriyor! Olacak şey değil! Gözleriniz fal taşı gibi açılacak

Sinema ve Televizyon bölümü okudu her şeyi bir kenara bıraktı parayı onda buldu. 30 yıl boyunca meyve veriyor tanesi ise 80 TL'den satılıyor. Sabırlı olan ise verimini fazlasıyla alıyor. İstanbul'da bir manavda gördüğü ve yedikten sonra tadına bayıldığı Ejder meyvesini yetiştirmek için kolları sıvayan Derya Tunçay, Aydın'da üretim yapmaya başladım. İşini daha da büyüterek meyveyi ihraç etmeyi planlayan Tunçay, 25-30 yıla kadar dayanabilen bir meyve olduğunu söyledi. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sinema ve televizyon bölümü okuyan Derya Tunçay, 2020 yılında ayak bastığı memleketinde hangi işi yapsam diye düşünürken aklına İstanbul'da tadına baktı o meyve geldi. İstanbul'da tatlı ve tadını çok beğendiği ejder meyvesini yetiştirmek için işe girişen Tunçay, meyveyi araştırdığında Aydın'da yetiştirebileceğini anladı. 1,5 dekarlık alana sera kurarak meyveyi yetiştirmeye başlayan Tunçay 3,5 yıldır bu işi yaptığını dile getirdi.