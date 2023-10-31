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30 yıl boyunca dayanıyor! Herkes almak için sıraya giriyor! Olacak şey değil! Gözleriniz fal taşı gibi açılacak

2023-10-31 15:18:21
30 yıl boyunca dayanıyor! Herkes almak için sıraya giriyor! Olacak şey değil! Gözleriniz fal taşı gibi açılacak

Sinema ve Televizyon bölümü okudu her şeyi bir kenara bıraktı parayı onda buldu. 30 yıl boyunca meyve veriyor tanesi ise 80 TL'den satılıyor. Sabırlı olan ise verimini fazlasıyla alıyor. İstanbul'da bir manavda gördüğü ve yedikten sonra tadına bayıldığı Ejder meyvesini yetiştirmek için kolları sıvayan Derya Tunçay, Aydın'da üretim yapmaya başladım. İşini daha da büyüterek meyveyi ihraç etmeyi planlayan Tunçay, 25-30 yıla kadar dayanabilen bir meyve olduğunu söyledi. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sinema ve televizyon bölümü okuyan Derya Tunçay, 2020 yılında ayak bastığı memleketinde hangi işi yapsam diye düşünürken aklına İstanbul'da tadına baktı o meyve geldi. İstanbul'da tatlı ve tadını çok beğendiği ejder meyvesini yetiştirmek için işe girişen Tunçay, meyveyi araştırdığında Aydın'da yetiştirebileceğini anladı. 1,5 dekarlık alana sera kurarak meyveyi yetiştirmeye başlayan Tunçay 3,5 yıldır bu işi yaptığını dile getirdi.

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Foto - 30 yıl boyunca dayanıyor! Herkes almak için sıraya giriyor! Olacak şey değil! Gözleriniz fal taşı gibi açılacak

Bitkiye iyi bakılması durumunda 25-30 yıl boyunca yetiştiğini ve meyve verdiğini belirten Tunçay, sabırlı olunması durumunda 3 yıldan sonra yatırımın getiri sağladığını belirtti. Ürünün tropikal bir meyve olduğunu dile getiren Tunçay, halkın alışmasının biraz zaman aldığını vurguladı. Damak tadımıza yakın bir meyve olduğunu ifade eden Derya Tunçay, “Biz her türünü yetiştirerek vatandaşımızla buluşturmaya çalışıyoruz. Adet bazında satıyoruz. 100 gram ile 800 gram arasında ağırlıklarda oluyorlar. Fiyatlar da boy ve gramajına göre 10 lira ile 70-80 lira arasında değişiyor. Toptan satışlarımız da var. Manavlara ve fabrikalara veriyoruz. Kurutarak pazarlıyorlar.” dedi.

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Foto - 30 yıl boyunca dayanıyor! Herkes almak için sıraya giriyor! Olacak şey değil! Gözleriniz fal taşı gibi açılacak

Yok kenarına kurduğu tezgahında satış yapan Tunçay, haftada bir gün Çakırbeyli Kadınlar Pazarına giderek satış yaptığını belirtti. Hedefinin ürünü ihraç etmek olduğunu ifade eden Tunçay, bunun için araştırma yaptığını söyledi. Boş durmayan Derya Tunçay, ürünlerini perakende olarak da satışa çıkarıyor. Ejder meyvesinin sağlığa oldukça faydalı olduğunu belirten Derya Tunçay, hem bebeklerin hem de yaşlıların güvenle tüketebileceğini aktardı. Yan etkisi olmadığını ve alerjik bir reaksiyona sebebiyet vermeyeceğini ifade eden Tunçay, şeker hastalığını iyi geldiğini söyledi. Kolon ve göğüs kanserine iyi geldiği ne ifade eden Tunçay, üzerinde araştırmalar yapıldığını işaret ederek az şekerli yüksek kalsiyumlu potasyum ve C vitamini açısından çok zengin olduğunu vurguladı.

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