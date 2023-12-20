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30 yıl boyunca dayanıyor! Herkes almak için sıraya giriyor! Fiyatı bütçeye dokunuyor ama şifası kaşık kaşık yediriyor

2023-12-20 14:49:12
30 yıl boyunca dayanıyor! Herkes almak için sıraya giriyor! Fiyatı bütçeye dokunuyor ama şifası kaşık kaşık yediriyor

Meksika, Orta ve Güney Amerika'da doğal olarak yetişen o meyve Türk topraklarında da yetiştirilmeye başladı. 30 yıl boyunca dayanıyor herkes almak için sıra bekliyor. Fiyatı bütçeye dokunsa da herkes bir kere deneyim diye alıyor. Şifasını duyan ise kaşık götürüyor. İşte tüm detaylar… Kaktüsgiller familyasına ait bir meyve türü olarak karşımıza çıkan ejder meyvesi, Meksika, Orta ve Güney Amerika'da yetişen doğal bir bitki türüdür. Son yıllarda Asya Kıtası'nda da oldukça popüler bir meyve haline dönüşen ejder meyvesi, Türkiye'de Mersin ve Adana bölgelerinde yetiştiriliyor. Kırmızı ve sarı renkleri ile dikkat çeken bu meyve görüntüsü ile kiviyi andırıyor şifasıyla kaşık kaşık yediriyor. İşte tüm detaylar…

#1
Foto - 30 yıl boyunca dayanıyor! Herkes almak için sıraya giriyor! Fiyatı bütçeye dokunuyor ama şifası kaşık kaşık yediriyor

Kırmızı ve sarı renkleri ile dikkat çeken ejder meyvesi kiviyi anımsatan bir görüntüye sahiptir. Etli kısımlarının tüketilmesi ile birlikte Sindirim sistemini düzenleyen bu meyve zengin bir lif kaynağı olarak görülüyor. Aynı zamanda düşük kalorili bir meyve olarak bilinen ejder meyvesi diyet yapanlar içinde oldukça ideal bir seçenek oluşturuyor. İçerisinde bulunan antioksidanlar vücudu serbest radikallere karşı korurken aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. C vitamini bakımından zengin olan bu meyve vücutta kolajen üretimini de desteklemektedir. Ejder meyvesi demir ve kalsiyum gibi mineralleri içerirken kemik sağlığını da koruyor. Hafif tatlımsı ve ferahlatıcı bir aromaya sahip olan ejder meyvesi smoothie, meyve salatası veya dondurma gibi farklı seçeneklerle de tüketilebilmektedir.

#2
Foto - 30 yıl boyunca dayanıyor! Herkes almak için sıraya giriyor! Fiyatı bütçeye dokunuyor ama şifası kaşık kaşık yediriyor

EJDER MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR? B, C vitamini ve lif bakımından zengin bir meyvedir. İçeriğinde bulunan yüksek kalsiyum değeri sayesinde kemikleri güçlendirir ve kemik gelişimine yardımcı olur. Antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürür.

#3
Foto - 30 yıl boyunca dayanıyor! Herkes almak için sıraya giriyor! Fiyatı bütçeye dokunuyor ama şifası kaşık kaşık yediriyor

Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve kilo vermeye destek olur. Kan şekerini dengeler. Diyabet hastalarına da önerilen besinlerden biridir. Cildin sağlıklı, parlak ve genç görünmesine yardımcı olur. Ejder meyvesini kaşık kaşık yiyebileceğiniz gibi dilimleyerek de tüketebilirsiniz. Meyveyi ortadan ikiye böldükten sonra içerisinde kalan etli kısmı tüketmeniz gerekiyor. İster bir kaşık yardımıyla çıkarabileceğiniz etli kısmı bıçakla elma dilimi olarak da keserek tüketebilirsiniz.

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