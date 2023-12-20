30 yıl boyunca dayanıyor! Herkes almak için sıraya giriyor! Fiyatı bütçeye dokunuyor ama şifası kaşık kaşık yediriyor

Meksika, Orta ve Güney Amerika'da doğal olarak yetişen o meyve Türk topraklarında da yetiştirilmeye başladı. 30 yıl boyunca dayanıyor herkes almak için sıra bekliyor. Fiyatı bütçeye dokunsa da herkes bir kere deneyim diye alıyor. Şifasını duyan ise kaşık götürüyor. İşte tüm detaylar… Kaktüsgiller familyasına ait bir meyve türü olarak karşımıza çıkan ejder meyvesi, Meksika, Orta ve Güney Amerika'da yetişen doğal bir bitki türüdür. Son yıllarda Asya Kıtası'nda da oldukça popüler bir meyve haline dönüşen ejder meyvesi, Türkiye'de Mersin ve Adana bölgelerinde yetiştiriliyor. Kırmızı ve sarı renkleri ile dikkat çeken bu meyve görüntüsü ile kiviyi andırıyor şifasıyla kaşık kaşık yediriyor. İşte tüm detaylar…