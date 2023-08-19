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Yaşam
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30 metrelik falezlerin alt kısmında bulundu!

2023-08-19 20:50:54
30 metrelik falezlerin alt kısmında bulundu!

Antalya'da falezlerde hareketsiz yatan kişi deniz polisi tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - 30 metrelik falezlerin alt kısmında bulundu!

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi Falez 1 Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar tarafından 30 metrelik falezlerin alt kısmında bulunan kayalıklarda hareketsiz yatan, 50-55 yaşlarında bir şahsı fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

#2
Foto - 30 metrelik falezlerin alt kısmında bulundu!

İhbarla bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kayalıkta hareketsiz yatan şahsın alınamayacak bir noktada olduğunu gören itfaiye ekipleri tahliye için deniz polisinden destek istedi.

#3
Foto - 30 metrelik falezlerin alt kısmında bulundu!

Kaleiçi Yat Limanı'ndan kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, önce sedyeye sonra bota aldığı yaralıyı limana getirdi.

#4
Foto - 30 metrelik falezlerin alt kısmında bulundu!

Dikkatli şekilde karaya çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#5
Foto - 30 metrelik falezlerin alt kısmında bulundu!

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

#6
Foto - 30 metrelik falezlerin alt kısmında bulundu!

#7
Foto - 30 metrelik falezlerin alt kısmında bulundu!

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