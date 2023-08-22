2023-08-22 11:52:26 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
2023 Toplu Sözleşme Görüşmeleri için son viraja girildi. 'Toplu sözleşme zammı ne kadar olacak' sorusu kısa süre içinde netleşecek. Bakan Işıkhan hükümetin yeni zam teklifi için açıklamada bulunacak. Öte yandan memura yeni haklar geliyor. Kamu işveren heyetinin ve enflasyon beklentisi göz önüne alındığında 6 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren memur ve emekli zammı yüzde 45 civarında olacak. Bilindiği üzere 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı doğrudan memur zammı ile belirleniyor. Bu alanda da 2,4 milyon kişi toplu sözleşme zammına odaklandı. Merkez Bankası yeni enflasyon beklenti anketini yayımladı. İşte toplu sözleşme ile emekli ve memur zammı hesapları...