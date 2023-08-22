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3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

2023-08-22 11:52:26
3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

2023 Toplu Sözleşme Görüşmeleri için son viraja girildi. 'Toplu sözleşme zammı ne kadar olacak' sorusu kısa süre içinde netleşecek. Bakan Işıkhan hükümetin yeni zam teklifi için açıklamada bulunacak. Öte yandan memura yeni haklar geliyor. Kamu işveren heyetinin ve enflasyon beklentisi göz önüne alındığında 6 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren memur ve emekli zammı yüzde 45 civarında olacak. Bilindiği üzere 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı doğrudan memur zammı ile belirleniyor. Bu alanda da 2,4 milyon kişi toplu sözleşme zammına odaklandı. Merkez Bankası yeni enflasyon beklenti anketini yayımladı. İşte toplu sözleşme ile emekli ve memur zammı hesapları...

#1
Foto - 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Toplu Sözleşme Görüşmeleri için resmi takvime göre son teklif bekleniyor. Emekli ve memur zammı meselesi dün Kabine Toplantısı'nda da gündeme geldi. Bugün sabah saatlerinde Bakan Işıkhan ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan'ın toplu sözleşme zammı için öğleden sonra açıklamada bulunması bekleniyor. Yaklaşık 8,5 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren zam teklifi için nefesler tutuldu.

#2
Foto - 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

TOPLU SÖZLEŞME İÇİN 4. TOPLANTIDA 3. ZAM TEKLİFİ GELİYOR Ağustos ayı ile başlayan Toplu Sözleşme Görüşmeleri için son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bugün 3. zam teklifi ve sosyal haklar için açıklamada bulunacak. Zam oranı 3,7 milyon memuru, 2,7 milyon memur emeklisini ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı ilgilendiriyor. Bilindiği üzere 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri doğrudan memur zammı ile belirleniyor.

#3
Foto - 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI MESAJI Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Macaristan dönüşü emekliye ek zam, memur maaşları ve diğer çalışanlar için önemli açıklamalarda bulundu: "Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."

#4
Foto - 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli ve memur zammı üzerinde koordineli çalışıyor. Bakan Işıkhan teknik, Bakan Şimşek de bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor.

#5
Foto - 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Kamu işveren heyetinin başı olarak Bakan Işıkhan 17 Ağustos'ta hükümetin memura yeni haklar içeren 2. zam teklifini açıkladı: 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5

#6
Foto - 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

MEMURA YENİ HAKLAR GELİYOR Toplu Sözleşme Görüşmeleri için zam teklifinin yanında sosyal haklar konusuda masaya yer alıyor. Gündeme gelen konu başlıkları şöyle: Birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına ilişkin belirli şartlarda disiplin affı çalışması İstişari yapılara görevde yükselmeyi belirli düzeylerde yapılması Memurlara hac izni TOKİ konutlarında öncelik Engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması Servisten yararlanamayanlara toplu taşıma kartı Görevde yükselme sınavlarının 3 yıl içinde yapılması zorunluluğu

#7
Foto - 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

MEMUR ZAMMI, TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI İLE BELİRLENİYOR Memurlar her yıl 2 kez zam alıyor. Tüm memur ve emekliler bu toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde enflasyon farkı alıyor.

#8
Foto - 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

YÜZDE 15'LİK ORAN MEMUR ZAMMINI YÜZDE 43'ÜN ÜZERİNE ÇIKARIYOR Örneğin 6 aylık enflasyonun Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde yüzde 31,92 olması bekleniyor. Temmuz 2023'te yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulanmıştı. Buna göre Ocak 2024'te yüzde 24,45 enflasyon farkı oluşacak. Yine bu enflasyon farkı yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 43,11'e yükselecek. Yani tahminlere göre memur zammı enflasyonun neredeyse yüzde 10 üzerinde gerçekleşecek.

#9
Foto - 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

MEMUR ZAMMI, EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN REFERANS OLACAK Ocak döneminde belirlenecek SSK, Bağ-Kur emekli zammı için memur zamları da referans olacak. Burada enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil memur maaşlarının yaklaşık yüzde 45 düzeyinde ocak ayında artması bekleniyor. Bu zam oranı emekli zammı için de referans olacak. Başkan Erdoğan, "Memurlara verilirken emekliye verilmemesi söz konusu olamaz" diyerek gerekli talimatı Bakan Işıkhan ve bütçe çalışmalarını gerçekleştiren Bakan Şimşek'e iletti.

#10
Foto - 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimiz 22 yılda her türlü müdahale ve felaketlere karşı güçlü irade ortaya koymuştur. Enflasyonist baskılarla mücadele etmek için Memur, işçi, çiftçiye destekler verdik, vermeye devam ediyoruz.

#11
Foto - 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

"TÜM PAYDAŞLARI DÜŞÜNEREK HAREKET EDİYORUZ" Biz yönetimde bütçenin yeniden dağıtımında tüm paydaşları düşünerek hareket etmeye özen gösteriyoruz. Biz Türkiye'ye 22 yıldır büyük resimden bakıyoruz. Sürekli sosyal adaleti sağlamaya büyük önem veriyoruz. Toplu sözleşme sürecinde gelen talepleri bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim.

#12
Foto - 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ ALAN 2,4 MİLYON VATANDAŞIN DA GÖZÜ KULAĞI TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINDA Bilindiği üzere 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı doğrudan memur zammı ile her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Burada sosyal destek ödemesi alan 2,4 milyon vatandaşın gözü kulağı da toplu sözleşme zammında olacak. Yani bu ödemeler de 2. teklif ve Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon tahminine göre yüzde 43,11 artacak.

#13
Foto - 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

SON TEKLİF KONUSUNDA KARARI BAŞKAN ERDOĞAN VERECEK İki Bakanlık çalışmalarını tamamladıktan sonra son teklif için Başkan Erdoğan'a rapor sunacak. Teklif rakamları konusunda Başkan Erdoğan'ın kararı vermesi bekleniyor.

#14
Foto - 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İÇİN NİHAİ RAKAM NE ZAMAN GELECEK? Uzlaşı sağlanamazsa kamu işveren tarafından üçüncü teklif 22 Ağustos'ta gelecek. Eğer bu zam teklifinde de uzlaşı sağlanamazsa konu Kamu Hakem Kurulu'na taşınacak ve son kararı kurul verecek.

#15
Foto - 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

TOPLU SÖZLEŞME ZAM TEKLİFİ NASIL ŞEKİLLENDİ? Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor. Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti.

#16
Foto - 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

1. ZAM TEKLİFİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Toplu Sözleşme Görüşmeleri için ilk zam teklifini açıkladı. Buna göre 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 14 ikinci yarısı için yüzde 9 teklif edildi. 2025 yılı içinse hükümet yüzde 6 ve yüzde 5 teklifinde bulundu.

#17
Foto - 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

2. ZAM TEKLİFİ Bakan Işıkhan Toplu Sözleşme Görüşmeleri için 2. zam teklifini açıkladı. Buna göre 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10 teklif edildi. 2025 yılı içinse hükümet yüzde 6 ve yüzde 5 teklifinde bulundu.

#18
Foto - 3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

MEMUR-SEN'İN TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TALEBİ NE OLDU? Toplu sözleşme görüşmeleri için Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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