2024-02-03 14:11:07 3. yerli otomobil geliyor! Resmi başvuruyu yaptılar bile! Üretecek olan firma ise herkesi şaşkına çevirdi
Togg ve VERY'nin ardından Türkiye'nin elektrikli otomobil pazarına bir yerli oyuncu daha giriş yapıyor. 'Yerli Xiaomi' olarak bilinen Samsun merkezli teknoloji üreticisi Reeder, elektrikli otomobil sektörüne adım atacağını KAP'a yaptığı açıklama ile duyurdu. Firma, 2024 Ağustos'unda Samsun'daki üretim tesislerinden indirilecek ilk prototipiyle otomobil sektöründe iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.