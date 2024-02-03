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3. yerli otomobil geliyor! Resmi başvuruyu yaptılar bile! Üretecek olan firma ise herkesi şaşkına çevirdi

2024-02-03 14:11:07
3. yerli otomobil geliyor! Resmi başvuruyu yaptılar bile! Üretecek olan firma ise herkesi şaşkına çevirdi

Togg ve VERY'nin ardından Türkiye'nin elektrikli otomobil pazarına bir yerli oyuncu daha giriş yapıyor. 'Yerli Xiaomi' olarak bilinen Samsun merkezli teknoloji üreticisi Reeder, elektrikli otomobil sektörüne adım atacağını KAP'a yaptığı açıklama ile duyurdu. Firma, 2024 Ağustos'unda Samsun'daki üretim tesislerinden indirilecek ilk prototipiyle otomobil sektöründe iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.

#1
Foto - 3. yerli otomobil geliyor! Resmi başvuruyu yaptılar bile! Üretecek olan firma ise herkesi şaşkına çevirdi

Reeder, aracının yüzde 80 yerlilik oranına sahip olacağını belirterek yerli otomobil pazarında önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Bu duyuru, yerli üretim ve teknoloji geliştirme konusundaki çabaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

#2
Foto - 3. yerli otomobil geliyor! Resmi başvuruyu yaptılar bile! Üretecek olan firma ise herkesi şaşkına çevirdi

Henüz ismi ve teknik özellikleri kesinleşmeyen bu yeni yerli elektrikli otomobilin, kompakt segmentte konumlandırılacağı ve muhtemelen Aspilsan tarafından üretilen batarya hücreleriyle donatılacağı tahmin ediliyor. Ancak bu bilgilerin detayları henüz netlik kazanmış değil.

#3
Foto - 3. yerli otomobil geliyor! Resmi başvuruyu yaptılar bile! Üretecek olan firma ise herkesi şaşkına çevirdi

Reeder'ın elektrikli otomobil sektörüne girişi, Türkiye'nin otomotiv alanındaki yerli ve milli üretim hamlelerini güçlendiren önemli bir adım olarak görülüyor. Firmanın bu stratejik hamlesi, hem elektrikli otomobil pazarında rekabeti artıracak hem de Türkiye'nin yerli üretim kapasitesini ve teknolojik gelişimini ön plana çıkaracak. Türkiye'de elektrikli otomobil üretimine yönelik artan ilgi ve yatırımlar, ülkenin otomotiv sektöründe önemli bir dönüşüm yaşadığının göstergesi. Reeder'ın bu alandaki girişimi, yerli üretim elektrikli otomobillerin çeşitliliğini ve erişilebilirliğini artırarak, sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu teknolojilerin benimsenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

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