3. yerli otomobil geliyor! Resmi başvuruyu yaptılar bile! Üretecek olan firma ise herkesi şaşkına çevirdi

Reeder'ın elektrikli otomobil sektörüne girişi, Türkiye'nin otomotiv alanındaki yerli ve milli üretim hamlelerini güçlendiren önemli bir adım olarak görülüyor. Firmanın bu stratejik hamlesi, hem elektrikli otomobil pazarında rekabeti artıracak hem de Türkiye'nin yerli üretim kapasitesini ve teknolojik gelişimini ön plana çıkaracak. Türkiye'de elektrikli otomobil üretimine yönelik artan ilgi ve yatırımlar, ülkenin otomotiv sektöründe önemli bir dönüşüm yaşadığının göstergesi. Reeder'ın bu alandaki girişimi, yerli üretim elektrikli otomobillerin çeşitliliğini ve erişilebilirliğini artırarak, sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu teknolojilerin benimsenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.